QUÉBEC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, est heureuse d'annoncer le déploiement de SécuriCAB, un service d'appels automatisés visant la sécurité des personnes aînées seules vivant à domicile.

Pour soutenir la mise en place du service, le gouvernement a octroyé un montant non récurrent de 990 000$ sur deux ans à la Fédération des centres d'action bénévole du Québec (FCABQ)

SécuriCAB a été élaboré pour l'ensemble des personnes aînées du Québec souhaitant bénéficier de ce service de manière à détecter des urgences et à procurer une plus grande sécurité et tranquillité d'esprit, à elles-mêmes ainsi qu'à leurs proches et leurs personnes proches aidantes.

Le déploiement du service s'amorcera au début de l'automne et couvrira l'ensemble des régions d'ici 2024. À terme, SécuriCAB permettra aux personnes aînées qui le désirent d'adhérer au service d'appels automatisés quotidiens. Ceux-ci seront effectués à l'heure convenue avec l'abonné afin de confirmer son bien-être. En cas de non-réponse de l'abonné, des démarches seront entreprises afin d'effectuer une vérification de la situation par un répondant désigné ou un organisme de la communauté. Le cas échéant, un appel d'urgence est effectué au service de police local en vue de s'assurer de la sécurité de la personne aînée.

De plus, le service permettra aux centres d'action bénévole (CAB) d'optimiser leur travail en rejoignant d'un « clic » les usagers de services, les bénévoles et les partenaires pour les informer sur divers sujets. De simples rappels, sans engagement de la part de l'abonné, pourront être effectués via le système. De ce fait, SécuriCAB vient s'ajouter à la panoplie de services déjà offerts par les CAB pour maintenir les aînés à domicile. Par exemple, le service pourrait informer les personnes aînées abonnées qu'une modification concernant la livraison de repas par la popote roulante doit être réalisée ou de confirmer que le service d'accompagnement bénévole est toujours requis pour la période prévue.

Citation :

« Certaines personnes aînées vivant seules, comme leur famille, sont inquiètes de savoir ce qui leur arrivera si elles ont besoin d'être secourues rapidement. SécuriCAB est un outil supplémentaire qui leur permet de demeurer le plus longtemps possible dans leur domicile et dans leur communauté. Je remercie la Fédération des centres d'action bénévole du Québec pour leur collaboration à assurer la sécurité des aînées. Tous comme les appels fréquents de leurs proches, ces appels feront également une grande différence, tant pour briser l'isolement que par souci de protection. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Pour la première phase de déploiement, sept pôles régionaux et 38 CAB seront dotés du service d'appels automatisés. Les pôles régionaux seront localisés dans les régions suivantes :

Abitibi-Témiscamingue;

Bas- Saint-Laurent ;

; Côte-Nord;

Estrie;

Lanaudière;

Montérégie;

Montréal.

Pour la deuxième phase, dix pôles régionaux viendront s'ajouter, de même que 15 CAB supplémentaires, pour un total de 70 CAB dotés du service d'appels automatisés.

Notons que la FCABQ dispose d'une expertise concrète dans le milieu communautaire au Québec avec :

un vaste réseau formé de 114 centres d'action bénévole déjà en place dans l'ensemble des régions du Québec;

une grande capacité à mobiliser ses membres dans le cadre de l'offre de ce service;

une grande capacité de communication avec d'autres organismes terrain qui œuvrent déjà auprès des aînés.

La FCABQ regroupe les CAB qui offrent, depuis longtemps, des activités et des services destinés aux personnes aînées.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 229-0591