Secteur immobilier : quelle évolution depuis 12 mois?XpertSource présente des tendances liées à l'évolution du marché immobilier et de la réalité des ménages du Québec

MONTRÉAL, le 29 mai 2023 /CNW/ - XpertSource, entreprise spécialisée dans la mise en relation de propriétaires de résidences et d'experts du secteur immobilier publie des résultats qui révèlent des tendances significatives dans l'économie et la réalité financière des ménages du Québec entre le premier trimestre de 2022 et celui de 2023. Elle offre un aperçu unique de l'évolution du marché immobilier dans la province.

Selon Dominik E. Belluhumeur, président et co-fondateur de l'entreprise, « les écarts entre 2022 et 2023 sont notables et fournissent plusieurs indicateurs clés pour comprendre l'état actuel et futur du marché immobilier, du moins jusqu'à la fin de l'année. » Il signale que les résultats basés sur les demandes des clients permettent de comprendre les motivations de ventes réelles. L'équipe de XpertSource discute avec chaque client pour connaître les motifs derrière leurs besoins. C'est ainsi qu'ils sont à même de quantifier l'évolution de l'enjeu des ménages, partout au Québec, en conciliant ces réponses avec des données internes probantes.

Au premier trimestre, l'écart entre acheteurs et vendeurs s'accentue

Selon les données de XpertSource, les projets d'achat de propriétés ont diminué de 6,5 %, passant de 44 % au début de 2022 à 37,5 % au début de 2023.

En revanche, les projets de vente de propriétés ont augmenté de 6 %, passant de 51 % au début de 2022 à 57 % au début de 2023. Ces chiffres témoignent d'un écart grandissant entre acheteurs et vendeurs sur le marché immobilier.

« La hausse de la valeur des propriétés, les fluctuations boursières et l'augmentation des taux d'intérêt se reflètent dans l'écart significatif entre les demandes liées aux projets d'achat et aux projets de vente. Autrement dit, on cherche davantage à vendre, moins à acheter. Il n'y a plus de doute », analyse Dominik E. Bellehumeur.

Besoin de liquidité : hausse de 8 %

En 2022, la motivation à vendre pour des besoins d'argent était de 2 %

En 2023, cette même motivation passe en vitesse supérieure, soit 10 %

« Cet écart de 8 % est significatif. Il confirme une tendance anticipée : plusieurs personnes doivent composer avec un besoin de liquidités, plombées par des coûts et/ou des hypothèques trop élevés, ou encore par les conséquences d'un achat au-dessus de leur capacité de paiement réelle, par exemple pour un chalet. » Dans cette foulée, on observe des demandes pour :

Vendre un chalet : hausse de 5 %

On note 5 % de demandes en 2022, comparativement à 10 % en 2023. Plusieurs se départissent d'un fardeau financier devenu insoutenable.

Vendre un plex : hausse de 7 %

XpertSource note une tendance nette à la hausse de 7 % dans les ventes de plex. En 2022, les demandes liées à la vente de plex étaient de 6 %. Elles sont aujourd'hui à 13 %. « Avec le besoin de liquidités et la hausse des taux d'intérêt, plusieurs propriétaires de plex déchantent et vendent leur bien immobilier, de moins en moins perçu comme un investissement rentable. »

Séparations : hausse de 4 %

« Est-ce la fin de la pandémie et un retour à une certaine normalité? », se demande le fondateur de XpertSource. Chose certaine, il observe que les demandes de spécialistes pour des projets de vente en lien avec une séparation sont passées de 6 % à 10 % entre 2022 et 2023.

Agrandissements de maison : chute de 12 %

Au début de 2022, les projets d'extension représentaient 20 % des demandes.

Au début de 2023, ces projets ne constituent plus que 8 % des demandes.

« Cette différence de 12 % est importante pour l'industrie. Elle s'explique en partie par le fait que plusieurs personnes ont déjà réalisé des travaux. Néanmoins, en examinant ces chiffres en parallèle avec d'autres données, on voit que cette baisse est due à l'incapacité financière de mener à bien de tels projets, en raison d'un manque de liquidités ou d'une abdication à rembourser les intérêts sur les emprunts. »

Terrains : augmentation des mises en vente

Selon Dominik E. Bellehumeur, l'insuffisance de fonds pour construire une maison neuve et le besoin de liquidités sont les raisons principales de la croissance des mises en vente de terrains. Les demandes de spécialistes liées à la vente de terrains sont en effet passées de 2 % à 5 % entre 2022 et 2023.

À propos de XpertSource et des résultats comparés

XpertSource.com, lancé en 20XX, est un service en ligne facilitant la mise en relation entre propriétaires (acheteurs ou vendeurs) et diverses ressources spécialisées du secteur immobilier, tels que conseillers financiers, courtiers hypothécaires, courtiers immobiliers, évaluateurs agréés, notaires et arpenteurs-géomètres.

Depuis sa création, XpertSource.com a géré plus de 43 400 projets et s'appuie sur un réseau de 2 648 experts, tous actifs au Québec. Les propriétaires peuvent recevoir jusqu'à trois devis gratuits par catégorie de spécialistes. « C'est en comparant le type de demandes, entre le début d'année 2022 et 2023 que certaines tendances et conclusions se dégagent pour générer ce portrait révélateur », explique Dominik E. Bellehumeur.

https://xpertsource.com/fr/index.snc

SOURCE XpertSource

Renseignements: Relations médias : VROY Communications, Marie Dumaine, [email protected]