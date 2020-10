Secteur forestier - Bilan quinquennal de l'aménagement durable des forêts 2013-2018

QUÉBEC, le 28 oct. 2020 /CNW/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs a rendu public le Bilan quinquennal de l'aménagement durable des forêts 2013-2018.

Ce bilan dresse le premier état de situation depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Il indique les progrès réalisés en matière d'aménagement de nos forêts.

Les forêts publiques québécoises sont une richesse collective. L'aménagement forestier de ces forêts est fait de manière responsable et le constat est rassurant et porteur. Parmi les réalisations, soulignons l'implantation des différents mécanismes de consultation et d'harmonisation des usages auprès des divers utilisateurs.

Le bilan met également en évidence certains enjeux qui devront se traduire par des améliorations de la gestion forestière. Parmi ceux qui méritent une attention plus particulière au cours des prochains mois, le gouvernement cible :

la compétitivité de l'industrie;

la prévisibilité de la planification forestière;

le marché libre des bois;

l'amélioration de l'environnement d'affaires;

le déploiement de la Stratégie nationale de production de bois;

le soutien à la diversification et à la transformation de l'industrie des produits forestiers;

l'accroissement du rôle des forêts dans la lutte contre les changements climatiques.

Le Ministère poursuit donc son travail, en collaboration avec ses partenaires, afin de cibler des ajustements qui pourraient être apportés dès maintenant en vue d'améliorer le dynamisme du secteur forestier. Des mesures seront d'ailleurs annoncées prochainement afin de répondre aux enjeux prioritaires.

Citation :

« L'aménagement de nos forêts d'une manière durable est un défi de tous les jours et en constante évolution. Il est impératif de maintenir une agilité organisationnelle et de poursuivre notre collaboration avec les différents utilisateurs de notre belle forêt. Il est tout aussi important de demeurer à l'affût des meilleures pratiques et des nouvelles connaissances à acquérir, et ce, dans un souci de création de richesse durable et de respect des valeurs de la population. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec.

Toute l'information relative au Bilan quinquennal de l'aménagement durable des forêts 2013-2018 est disponible ici, sur le site Web du Ministère.

