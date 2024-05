Secteur des ponts de Québec - Entraves importantes sur les ponts Pierre-Laporte et de Québec du 10 au 16 mai

QUÉBEC, le 9 mai 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que d'importantes entraves sont prévues dans le secteur des ponts de Québec. Le pont de Québec sera complètement fermé du 10 mai 22 h au 11 mai 22 h, afin de poursuivre les travaux de drainage et procéder à la réfection de la chaussée de la route 175 à l'approche nord. Le pont Pierre-Laporte sera fermé pendant de courtes périodes dans les nuits du 12 au 16 mai afin de réaliser différents relevés de la structure.

Fermeture complète du pont de Québec – 10 et 11 mai 2024. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Fermetures de nuit du pont Pierre-Laporte – 12 au 16 mai 2024. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

En aucun cas les ponts Pierre-Laporte et de Québec seront fermés en même temps .

Gestion de la circulation au pont de Québec - du 10 mai 22 h au 11 mai 22 h

Fermeture complète du pont de Québec dans les deux directions Fermeture des bretelles menant de la route 132 vers la route 175 en direction nord (pont de Québec). Fermeture des bretelles menant du boulevard Laurier , de l'autoroute Henri-IV Sud (73) et du chemin Saint-Louis vers la route 175 en direction sud (pont de Québec).

La piste polyvalente demeurera ouverte en tout temps pour les piétons et les cyclistes.

Une navette sera disponible en tout temps pour les cyclomoteurs qui désirent traverser d'une rive à l'autre. Les accès à la navette seront balisés par une signalisation temporaire. L'accès à la navette depuis la rive nord se fera à partir du stationnement P2 de l'Aquarium du Québec. L'accès à la navette depuis la rive sud se fera à partir de la station de la Presqu'île (intersection rue de la Mission et rue de la Presqu'île).

Les usagers de la route seront invités à emprunter le pont Pierre-Laporte afin de se rendre à leur destination. Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

D'autres fermetures seront requises sur le pont de Québec au cours des prochaines semaines.

Gestion de la circulation au pont Pierre-Laporte - soirs et nuits du 12 au 16 mai

En direction nord (vers Québec)

Fermeture partielle (1 voie ouverte) à partir de 21 h jusqu'à 5 h le lendemain

Trois fermetures complètes du pont de 30 minutes entre 23 h 59 et 0 h 30 entre 1 h 30 et 2 h entre 3 h et 3 h 30

Les accès au pont seront fermés à partir des heures suivantes : Depuis l'autoroute 73 (Robert-Cliche) en direction nord, à partir de 20 h jusqu'à 5 h le lendemain Depuis l'autoroute 20 (Jean-Lesage) en direction ouest, à partir de 21 h jusqu'à 5 h le lendemain Depuis l'autoroute 20 (Jean-Lesage) en direction est, selon le même horaire que les fermetures complètes du pont



En direction sud (vers Lévis)

Fermeture partielle (2 voies ouvertes) à partir de 20 h jusqu'à 5 h le lendemain

Trois fermetures complètes du pont de 30 minutes entre 23 h 59 et 0 h 30 entre 1 h 30 et 2 h entre 3 h et 3 h 30

L'accès au pont depuis le boulevard Champlain sera fermé à partir de 19 h jusqu'à 5 h le lendemain

La bretelle menant de l'autoroute 20 (Jean-Lesage) en direction ouest vers l'autoroute 73 (Robert-Cliche) en direction sud sera complètement fermée à partir de 21 h jusqu'à 5 h le lendemain.

Durant les périodes ciblées pour les trois fermetures complètes, les usagers de la route sont invités à éviter le secteur et à emprunter le pont de Québec si le déplacement ne peut pas être évité. Il sera toutefois possible d'accéder au pont Pierre-Laporte entre les périodes de fermetures complètes de 30 minutes, la circulation étant dirigée par des patrouilles du Ministère en collaboration avec la Sûreté du Québec et Contrôle Routier Québec. Le centre de coordination d'urgence du Ministère sera actif afin de répondre aux situations urgentes qui pourraient survenir durant l'événement.

Le Ministère tient à rappeler que l'interdiction de circuler sur le pont de Québec pour les camions demeurera en vigueur , même durant les fermetures complètes du pont Pierre-Laporte.

En cas de conditions météorologiques défavorables, les entraves sur le pont Pierre-Laporte pourraient être reportées.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

