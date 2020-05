Secteur de l'échangeur des autoroutes 13 et 40 à Montréal - Reprise ou lancement de plusieurs chantiers à compter du 11 mai

MONTRÉAL, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports tient à aviser les usagers de la route et ses partenaires que le secteur de l'échangeur des autoroutes 13 et 40 dans l'arrondissement de Saint-Laurent sera de nouveau le théâtre de plusieurs chantiers en 2020, notamment la poursuite de la réparation et de la reconstruction de ponts d'étagement de l'autoroute 13 dans l'échangeur.

Ce projet progresse bien, et il est à mi-parcours. Après la direction nord au mois de juin 2019, un segment du pont d'étagement de l'autoroute 13 en direction sud a été démantelé au mois de janvier 2020. L'intervention a culminé la seconde phase des travaux. Suivront les phases 3, en 2020, et 4, en 2021. Elles consisteront en la construction de la partie centrale du pont d'étagement de l'autoroute 13.

Autres chantiers à venir dans le secteur :

Poursuite des travaux de réparation des ponts d'étagement du boulevard Henri-Bourassa Ouest au-dessus de l'autoroute 40

Lancement des travaux de réparation du pont d'étagement du boulevard Saint-Régis au-dessus de l'autoroute 40

Lancement des travaux de réparation des ponts d'étagement du boulevard de la Côte-Vertu au-dessus de l'autoroute 40

Des communiqués de presse seront diffusés pour le détail précis des entraves à venir.

Des communiqués de presse seront diffusés pour le détail précis des entraves à venir.

Lien connexe :

Échangeur de l'autoroute 13 et de l'autoroute 40 à Montréal - Réfection et reconstruction

