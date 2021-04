Secteur de l'échangeur de l'autoroute 30 et de la route 116, à Saint-Bruno-de-Montarville - Reprise des travaux d'asphaltage et d'amélioration des mesures préférentielles pour autobus le 2 mai

LONGUEUIL, QC, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la reprise, à partir du 2 mai, du chantier d'asphaltage de l'autoroute 30 en direction ouest à Saint-Bruno-de-Montarville, entre le boulevard Clairevue et la route 116, qui vise notamment à faciliter l'utilisation des accotements par les autobus (UAB).

Réalisé de nuit afin de limiter les répercussions sur la circulation, ce chantier inclut des travaux d'asphaltage dans l'échangeur de l'autoroute 30 et de la route 116. Le Ministère profitera également de l'occasion pour effectuer des travaux sur des structures de supersignalisation dans le secteur.

Gestion de la circulation : entraves de nuit uniquement

Les dimanches, lundis, mardis, mercredis et jeudis, entre 19 h et 5 h

Les vendredis, entre 20 h 30 et 8 h

Une voie par direction sera disponible sur l'autoroute 30, entre le boulevard Clairevue et la route 116. La circulation se fera à contresens, impliquant par défaut :

la fermeture des bretelles de sortie et d'accès n o 78 ( boulevard Clairevue ) de l'autoroute 30 en direction ouest - jusqu'à la fin mai

78 ( ) de l'autoroute 30 en direction ouest - Des entraves seront requises dans l'échangeur A-30/R-116, selon le même horaire et en fonction de l'avancement des travaux d'asphaltage et sur des structures de supersignalisation. À prévoir, notamment :

la fermeture des bretelles menant de l'autoroute 30 en direction ouest à la route 116 - de début mai à début juin



la fermeture de la bretelle menant de la route 116 en direction ouest à l'autoroute 30 en direction est - de mi-mai à mi-juin



la fermeture des bretelles menant du boulevard des Promenades à la route 116 en direction ouest - de la mi-mai à la mi-juin

Des détours balisés seront mis en place lors des fermetures de bretelles.

À noter que la limite de vitesse sera abaissée à 70 km/h pendant les heures de travail dans la zone de chantier.

Amélioration des mesures préférentielles pour autobus

Ce projet, qui a débuté en 2020 entre les routes 116 et 112, est inscrit sur la liste des investissements routiers de la région de la Montérégie. Il s'inscrit également dans le cadre d'une démarche développée afin de faciliter les déplacements de milliers d'usagers du transport collectif sur l'autoroute 30 en vue de la mise en service du Réseau express métropolitain (REM). Cette démarche vise à ce que tout le tronçon de l'autoroute 30, entre les autoroutes 10 et 20, fasse l'objet de travaux d'asphaltage à court terme afin d'améliorer la surface de roulement et d'élargir les accotements pour faciliter le passage des autobus. Visitez la page Web portant sur la bonification de l'autoroute 30 pour plus d'informations.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou se prolonger. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

