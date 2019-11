Secrétariat à la condition féminine - 40 ans d'engagement gouvernemental pour l'égalité entre les femmes et les hommes

QUÉBEC, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le 40e anniversaire du Secrétariat à la condition féminine (SCF) a été souligné aujourd'hui par la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine.

Pour faire suite à la création du Conseil du statut de la femme en 1973, le gouvernement du Québec s'engage en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes par la création subséquente du SCF en octobre 1979. Ces deux organisations permettent d'enchâsser l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre la violence, dont les femmes demeurent les principales victimes, dans les actions gouvernementales. Célébrer le 40e anniversaire de la création du SCF permettra, au cours de la prochaine année, de réitérer cet engagement vers l'atteinte d'une société toujours plus égalitaire.

Citation :

« Depuis 1979, d'importantes avancées en matière d'égalité entre les hommes et les femmes et de lutte contre les violences sexuelles et conjugales ont eu lieu. Il nous reste toutefois encore du travail à faire pour que l'égalité de droit devienne une égalité de fait au Québec. Merci au personnel du Secrétariat à la condition féminine, aux organismes, particulièrement les groupes de femmes, ainsi qu'à tous les Québécois et Québécoises qui contribuent à l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes. Heureux 40e anniversaire au Secrétariat à la condition féminine! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le Secrétariat à la condition féminine, mis sur pied en octobre 1979, soutient le développement et assure la cohérence des actions gouvernementales pour l'égalité entre les femmes et les hommes. La première ministre déléguée à la Condition féminine a été Mme Lise Payette.

En 1986 est publié un premier plan d'action gouvernemental, visant à jeter les bases de l'engagement gouvernemental en matière de condition féminine. Les efforts se poursuivent depuis, par la publication de plans d'action et de stratégies, dont les suivants qui sont en cours :

Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021;

Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021;

Plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023.

En plus des stratégies et des plans d'action qu'il coordonne, le SCF joue aussi un rôle de premier plan dans l'élaboration de politiques publiques tenant compte des enjeux de condition féminine. Depuis 40 ans, le SCF est un acteur incontournable de l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la défense des droits des femmes et de l'évolution de la situation des femmes au Québec.

Secrétariat à la condition féminine sur les réseaux sociaux :

Facebook: https://www.facebook.com/ConditionFeminineQc/

Twitter: https://twitter.com/scf_quebec

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoMdtXs_Fw9o_8ASqKGTNew

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Alex Poulin, Attaché de presse et conseiller politique de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 819 582-2705