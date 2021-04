Seconde augmentation de la taxe sur la bière au cours de la pandémie de la COVID-19 qui nuit aux bars, aux restaurants et à la relance économique du Canada

Malgré les demandes continues de la part de plus de 250 entreprises et organisations pour que le gouvernement fédéral impose un gel des taxes sur la bière afin de donner le répit dont le secteur de la restauration a grandement besoin, un des taux d'imposition de la bière les plus élevés au monde - près de 50 % du prix de la bière - vient encore d'augmenter.

« Continuer d'augmenter les taxes sur la bière en plein milieu de la pandémie est une mesure qui va à l'encontre de l'objectif du gouvernement d'appuyer la relance des entreprises les plus durement touchées au Canada, notamment les bars et les restaurants, a déclaré Luke Chapman, président par intérim de Bière Canada. La dernière chose que les Canadiens veulent voir en ce moment, ce sont des taxes plus élevées. »

Introduite en mars 2017, l'augmentation automatique de la taxe du gouvernement fédéral sur la bière survient le 1er avril tous les ans, sans qu'il y ait un vote des parlementaires. Bien que la taxe s'applique au niveau des brasseries, elle entraîne des retombées sur les restaurants et les consommateurs canadiens par des prix plus élevés de la bière.

« Pour une brasserie de taille moyenne comme la nôtre, nous versons 61 millions de dollars en taxes chaque année et nos gains nets sont d'environ quatre millions de dollars. Cela signifie qu'en réalité, notre entreprise rapporte au gouvernement quinze fois plus d'argent qu'à nous, déclare George Croft, président et chef de la direction de la Waterloo Brewing Company. Nous faisons notre possible pour nous assurer que nous n'avons pas à transmettre plus de coûts aux bars, restaurants et consommateurs, car la relance sera longue. »

Alors qu'en plein cœur de la pandémie les ventes dans les restaurants et les bars s'effondrent, l'augmentation du 1er avril représente une somme additionnelle de vingt (20) millions de dollars en taxes que les Canadiens et notre secteur de l'accueil déjà en difficultés devront payer en fin de compte.

« Ce sont surtout les bars et les restaurants qui ont été très durement touchés et ils auront besoin de l'appui de tous leurs fournisseurs - y compris les fabricants de bière, dit Andrew Oland, président et chef de la direction de Moosehead Breweries. Les brasseurs de tout le pays trouvent des façons de soutenir et d'aider nos bars et restaurants partenaires, mais il faut que le gouvernement intervienne et crée des conditions qui nous permettent d'appuyer la reprise. Augmenter nos taxes fait tout le contraire. »

Au cours des derniers mois, Bière Canada, en collaboration avec des partenaires des secteurs de l'accueil, du tourisme et de l'agriculture, ont demandé au gouvernement de geler les augmentations de la taxe sur la bière par le biais de la campagne « LevonsNosVerresPasLaTaxe », qui a déjà recueilli plus de 10 000 signatures de Canadiens de partout au pays qui appuient un gel de la taxe sur la bière. Pour de plus amples renseignements, allez à l'adresse www.freezeitforthem.ca.

