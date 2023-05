Second souffle par Alexandre Burton et Mélanie Crespin - Une rencontre inspirante entre l'art et la science

MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - Espace pour la vie, en collaboration avec l'Office national du film du Canada (ONF), est fier de présenter Second souffle, une œuvre d'art contemporain numérique liée à une zone de recherche en phytoremédiation au Jardin botanique. Née d'une rencontre inspirante entre des artistes et des scientifiques, elle raconte la régénération d'une parcelle de terre.

Par l'entremise de caméras et de capteurs enregistrant l'activité végétale et environnementale d'un site, l'installation lumineuse et sonore montre comment le vivant se manifeste au fil des années en rétablissant l'intégrité écologique d'un écosystème. Acte artistique et processus expérimental, l'œuvre exprime la vitalité retrouvée tout en documentant le potentiel décontaminant des plantes. Second souffle constitue une expérience sensible, stimulante et engageante permettant de prendre la mesure du passage du temps à l'échelle du végétal.

Une rencontre entre l'art et la science

L'installation artistique, créée grâce à une étroite collaboration entre les artistes Alexandre Burton et Mélanie Crespin, Joan Laur, chercheuse au Jardin botanique, ainsi que l'équipe de muséologie du Jardin botanique se compose notamment d'un mobile fabriqué à partir de bioplastiques produits avec la matière issue de récoltes sur la parcelle. L'éclairage est modulé en fonction des données numériques rendant perceptible l'évolution de processus autrement très lents.

Le pouvoir des plantes

Ce projet s'inscrit dans la série de stations de phytotechnologies du Jardin botanique lesquelles font découvrir le potentiel des plantes pour résoudre un éventail de problèmes environnementaux. Avec l'œuvre Second souffle, c'est la phytoremédiation qui est mise en lumière, une technique de dépollution des sols par les plantes. Un sol qui respire à nouveau, sur lequel la vie revient, d'où son titre.

« Les phytotechnologies représentent des solutions innovantes aux approches d'ingénierie conventionnelles. Depuis plusieurs années, les scientifiques du Jardin botanique et de l'Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) ainsi que les spécialistes en aménagement paysager, en horticulture et en muséologie du Jardin botanique collaborent à la mise en place d'une série de stations de phytotechnologies intégrant des éléments éducatifs destinés à expliquer le fonctionnement et le rôle des plantes. Avec les stations de phytotechnologies, Espace pour la vie démontre tout le potentiel des plantes pour la transition écologique, un des objectifs principaux du plan stratégique Montréal 2030 », a expliqué Anne Charpentier, directrice du Jardin botanique.

« Second souffle montre à quel point la rencontre entre l'art et la science offre de vastes possibilités de création et de connaissance. Au Studio interactif de l'ONF, nous soutenons l'ouverture à de nouveaux champs d'expérimentation et le décloisonnement des pratiques pour les créateurs et les créatrices, afin de favoriser la réalisation d'œuvres qui explorent des formes de narration novatrices. Je tiens également à souligner la collaboration durable de l'ONF avec Espace pour la vie, qui permet de rendre encore plus accessibles les œuvres interactives et numériques, et celle avec le Jardin botanique, qui met de l'avant des préoccupations environnementales cruciales pour l'avenir », a affirmé Louis-Richard Tremblay, producteur exécutif du Studio interactif du Programme français de l'ONF.

POCHETTE DE PRESSE

Informations ONF

Informations sur les phytotechnologies

À PROPOS

Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

Office national du film du Canada (ONF)

L'Office national du film du Canada (ONF), le producteur et distributeur public canadien d'œuvres audiovisuelles primées, collabore avec des créateurs et créatrices de talent à l'échelle du pays pour proposer des documentaires, des animations d'auteur, des récits interactifs et des expériences participatives. Il prend des mesures concrètes pour combattre le racisme systémique et devenir une organisation plus ouverte et diversifiée. Il s'emploie en outre à affermir la production autochtone et à promouvoir l'équité des genres dans les secteurs du cinéma et des médias numériques. Les productions de l'ONF ont remporté au-delà de 7000 prix, dont 12 Oscars. Pour accéder à ces œuvres uniques, visitez ONF.ca .

Fondation Espace pour la vie

La Fondation Espace pour la vie contribue au développement philanthropique d'Espace pour la vie pour soutenir les missions scientifiques, éducatives, culturelles, sociales et artistiques de ses cinq institutions : le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ses valeurs se fondent sur le respect de la biodiversité et l'appréciation des sciences et des arts pour rapprocher l'humain de la nature.

SOURCE Espace pour la vie

Renseignements: Roy & Turner Communications, Junior Bombardier, [email protected], 514 941-3794; Espace pour la vie, Isabel Matte, [email protected], 514 250-7753; ONF, Sophie St-Pierre, [email protected], 38 336-6449