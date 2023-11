Second appel de candidatures pour la formation en gouvernance des sociétés d'État destinée aux membres de minorités visibles et ethniques

QUÉBEC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec lance aujourd'hui le second appel de candidatures pour la formation en gouvernance des sociétés d'État à la suite d'une première édition qui a connu un grand succès. Cette initiative permettra à une deuxième cohorte de 24 administratrices et administrateurs, membres des minorités visibles et ethniques, d'accéder gratuitement à cette formation de 23 heures dispensée par le Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval.

S'inscrivant dans le programme triennal de bourses et de formation en gouvernance annoncé en mai 2022, cette formation contribue à la mise en oeuvre d'une des recommandations du rapport du Groupe d'action contre le racisme, soit de « garantir la présence d'au moins un membre provenant d'une minorité visible au sein de la majorité des conseils d'administration des sociétés d'État ».

Pour être admissibles, les personnes candidates doivent, entre autres, avoir 36 ans ou plus au 19 avril 2025 et détenir un diplôme universitaire ou l'équivalent. L'appel de candidatures se terminera le 20 décembre prochain.

Précisions :

Les personnes de 35 ans et moins peuvent profiter, par l'entremise du Plan d'action jeunesse, de formations en gouvernance des organismes à but non lucratif offertes par le Collège des administrateurs de sociétés. Le Secrétariat à la jeunesse s'assure d'une présence, parmi les personnes participantes, de membres de la diversité.

Soumettre une candidature pour la formation en gouvernance des sociétés d'État

