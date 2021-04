" Depuis son arrivée chez TFO et comme journaliste-réalisateur affecté à la politique et aux Affaires francophones depuis 2016, Sébastien a fait sa marque au sein de la communauté et dans le milieu des médias. Ses vastes connaissances des enjeux politiques ontariens et canadiens et son dévouement pour les causes de la Francophonie sont des grandes forces pour les activités d'ONFR+ et pour renforcer encore davantage son positionnement. Je suis confiant qu'avec cette nomination et l'engagement sans faille de Sébastien, ONFR+ va pouvoir atteindre de nouveaux sommets." - Claude Sauvé, directeur principal Contenus

Avec une vision tournée vers le développement et la pérennité d'ONFR+, Sébastien Pierroz, entouré d'une équipe présente à Toronto, Ottawa et Sudbury, assurera la production de nouveaux contenus, avec la vocation de refléter et représenter les visages de notre francophonie ontarienne grâce à des créations axées sur la diversité ethnoculturelle et à une couverture des actualités politiques partout en Ontario français.

"Je remercie la direction de TFO pour la confiance qui m'est accordée avec cette nomination qui me touche beaucoup. Je suis pressé de pouvoir poser les premières pierres d'une vision fondée sur l'évolution pour continuer à accroître notre empreinte et contribuer à valoriser le dynamisme de notre francophonie ontarienne. ONFR+ maintient le cap de la Francophonie dans toute sa diversité et sa pluralité et nous allons travailler, avec l'équipe extrêmement créative et talentueuse qui compose ONFR+, à ouvrir nos contenus - notamment à la jeunesse, aux universités et aux nouveaux arrivants, pour participer à la transmission de notre héritage social et culturel franco-ontarien. Notre mandat informatif se poursuit bien entendu avec une couverture de l'actualité francophone partout en Ontario pour informer notre public sur les enjeux qui le touche." - Sébastien Pierroz, producteur Contenus Communautés Francophones, ONFR+

L'équipe multi talentueuse d'ONFR+ est composée de :

Producteur : Sébastien Pierroz ( Ottawa )

) Journalistes : Rudy Chabannes (Queen's Park/ Toronto ), Philippe Murat (Langues officielles/ Ottawa ) et Pascal Vachon ( Sudbury /Nord)

(Queen's Park/ ), (Langues officielles/ ) et ( /Nord) Réalisatrices et réalisateurs : Éric Bachand (Nord/ Sudbury ), Andréanne Baribeau ( Toronto ), Jean-Philippe Bélanger ( Ottawa ), Joanne Belluco (Culture/ Toronto ) et Camille Martel ( Ottawa )

), Andréanne Baribeau ( ), Jean-Philippe Bélanger ( ), Joanne Belluco (Culture/ ) et ( ) Recherchistes : Aimé Majeau Beauchamp et Jacques-Normand Sauvé

et Jacques-Normand Sauvé Assistant à la production : Antoine Pétin

Gestionnaire de communauté : Amanda Soha

Dans ses nouvelles fonctions, Sébastien Pierroz continue de renforcer l'équipe ONFR+ pour toujours mieux desservir notre communauté et recrute actuellement un(e) premier(-ère) rédacteur(-trice).

Passionnée par sa mission d'information et de rayonnement de nos communautés francophones, l'équipe d'ONFR+ s'engage à toujours mettre au cœur de ses priorités inébranlables la valorisation du fait français en étant une vitrine de la vitalité de la communauté franco-ontarienne.

À propos de Groupe Média TFO

Groupe Média TFO, des histoires qui forment notre demain

Groupe Média TFO est le média public franco-ontarien qui offre une expérience de découverte interconnectée de ses contenus éducatifs, culturels et actuels en français. Les publics, au cœur de la mission et de la vision omnicanale de Groupe Média TFO, se voient ainsi grandir aux côtés de ses créations innovantes et primées. Fort de son mandat éducatif, à la télé, sur les plateformes numériques et par ses initiatives et applis, le savoir est au bout des doigts avec Groupe Média TFO. À l'avant-garde de l'apprentissage numérique, il reflète la vitalité et la diversité de la communauté qu'il dessert et prépare la relève au monde de demain.

À propos d'ONFR+

ONFR+ est la plateforme numérique du Groupe Média TFO qui s'adresse aux francophones de l'Ontario par le biais de trois rubriques : Actualité, Société et Culture. Nos journalistes d'expérience décortiquent l'actualité francophone à Queen's Park, sur la Colline du Parlement et partout en Ontario français. Nos réalisateurs vont au-delà de la manchette pour creuser les dossiers de société qui touchent les francophones et raconter leurs histoires. Et au culturel, on rencontre des artistes et on découvre leur univers.

À propos de PlusTFO

SOURCE Groupe Média TFO

