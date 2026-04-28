Sébastien Dhavernas présente Objet Boulet, une chanson ludique et actuelle sur notre dépendance au cellulaire

MONTRÉAL, le 28 avril 2026 /CNW/ - Comédien, metteur en scène, producteur et chanteur, Sébastien Dhavernas multiplie les projets depuis plusieurs décennies et dévoile aujourd'hui la chanson Objet Boulet, qu'il signe comme auteur et compositeur, en plus d'en être l'interprète. Objet Boulet aborde avec humour et légèreté notre relation parfois envahissante avec le téléphone intelligent. L'instrumentation lumineuse, portée par la clarinette, le banjo et les cuivres, donne à la chanson un véritable air d'été.

Une collaboration qui traverse les années

Pour Objet Boulet, Dhavernas retrouve son complice Jean‑Pierre Limoges, qui avait assuré la direction musicale et les arrangements de son premier album en 1992, puis signé tous les arrangements de son deuxième album en 2024. Réalisateur, arrangeur et musicien d'expérience, Limoges a œuvré au fil de sa carrière avec des artistes majeurs tels que Gerry Boulet, Claude Léveillée, Dan Bigras et Luc de La Rochellière.

Sébastien Dhavernas confie: « Travailler en studio avec Jean‑Pierre, c'est un vrai bonheur. Plus j'explore avec lui la réalisation et les arrangements, plus je découvre à quel point cet univers me passionne. »

La chanson, un retour aux sources mûri par le temps

Le public le connaît surtout comme acteur, metteur en scène et producteur, mais Sébastien Dhavernas a toujours entretenu un lien étroit avec la musique. Plus jeune, il fonde le groupe Mike Stewart and the Rags. En 1991, il chante dans la production québécoise de Les Misérables. L'année suivante, il lance Accoutumance, une chanson country qui connaît un important succès dans plusieurs stations spécialisées, ainsi que l'album Je veux la lune, confirmant son intérêt marqué pour l'écriture et l'interprétation.

Trente ans plus tard, l'album Vénus en Verseau (2024), salué par la critique, marque un retour aux racines pour cet amoureux de la chanson. La sortie d'Objet Boulet s'inscrit dans la continuité de cet élan, révélant une maturité accrue dans la réalisation et un plaisir renouvelé à chanter, entouré de musiciens chevronnés.

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À propos de Sébastien Dhavernas

Figure bien connue du public québécois, Sébastien Dhavernas cumule plus de 50 ans de carrière comme acteur, metteur en scène, chanteur et directeur de plateau en doublage. Il a marqué la télévision et le cinéma avec des rôles dans Le temps d'une paix, Indéfendable, Unité 9, District 31 et Antigang. Créateur polyvalent, il a signé plus de 40 mises en scène et dirigé plusieurs institutions culturelles. Voix majeure du doublage au Québec, il a prêté son timbre à de nombreux acteurs et dirigé des centaines de projets. Engagé dans la vie publique, il a siégé à divers conseils d'administration et participé à plusieurs campagnes municipales et fédérales. Parallèlement à ce parcours foisonnant, la musique demeure l'une de ses premières amours. Après deux albums et quatre singles, Objet Boulet confirme un plaisir renouvelé pour l'écriture, la composition et la réalisation.

SOURCE Productions 19 janvier Inc.

Renseignements et demandes d'entrevue : Marie‑Claude Lépine, [email protected], 438.932.4892