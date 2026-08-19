SEBASTIAN MANISCALCO STAR DE LA NOUVELLE CARTE DE VŒUX VIRTUELLE SMASHUP™ LANCÉE PAR AMERICAN GREETINGS

Présenté sur sa carte d'anniversaire virtuelle, Maniscalco met sur le devant de la scène sa vie passée avec beaucoup d'humour, se remémorant les anniversaires de son enfance et évoquant les fêtes d'anniversaire aujourd'hui.

« Aujourd'hui, les façons de fêter les anniversaires sont bien plus nombreuses qu'auparavant », a déclaré Mme Maniscalco. « Je voulais m'associer à American Greetings pour créer une carte de vœux virtuelle vidéo qui fait rire. Tout ça n'existait pas dans ma jeunesse, ce qui a rendu la chose beaucoup plus amusante. Et qui sait ? Peut-être est-ce le début d'une nouvelle tradition d'anniversaire. »

« Nous sommes honorés et ravis de nous associer à Sebastian Maniscalco qui est au sommet de sa gloire », a déclaré Rob Matousek, Directeur général, Direct to Consumer Business chez American Greetings. « Son humour générationnel est vraiment intemporel et parle à tout le monde. Qui d'autre que Sebastian Maniscalco pour nous faire apprécier la façon dont les anniversaires sont fêtés, même maintenant ? »

À cet effet, Maniscalco a lu à haute voix plus de 1 200 noms (d'Aaron à Zooey), ce qui permet à un expéditeur de personnaliser sa carte de vœux virtuelle en fonction du nom et de l'âge du destinataire.

Connu pour son à-propos, la pertinence de sa narration, sa gestuelle unique et son humour décalé, Maniscalco a bâti l'une des carrières les plus réussies dans le domaine du stand-up aujourd'hui. Après trois décennies passées à faire rire le public, sa tournée triomphale « It Ain't Right » a confirmé son statut de plus grand artiste en tournée, tandis que sa spéciale diffusée sur la plateforme Hulu a atteint la première place 24 heures après sa sortie.

Plus récemment, Maniscalco a ajouté deux cordes à son arc humoristique avec la Sebastian Maniscalco's Comedy Radio, une chaîne exclusive SiriusXM qu'il anime en proposant une programmation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et avec « The Sebastian Maniscalco Show », l'émission phare de la chaîne aux côtés de Pete Correale, ami et humoriste de longue date. Outre la comédie, son esprit créatif continue de s'exprimer dans le cadre de nombreuses collaborations, y compris son récent single avec Steve Aoki, nominé deux fois aux GRAMMY, tout en continuant d'assurer des performances record dans des lieux tels que le Madison Square Garden, l'United Center, l'Intuit Dome, le Scotiabank Arena et bien d'autres, en plus de ses prestations au Wynn Encore Theater et à l'Ocean Casino Resort.

Les cartes d'anniversaire virtuelles SmashUp™ d'American Greetings peuvent être envoyées par courriel, par texto ou sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs peuvent s'inscrire à un compte mensuel, annuel ou de deux ans American Greetings ou Blue Mountain pour avoir la possibilité d'envoyer un nombre illimité de SmashUps™ (et toutes les offres numériques American Greetings et Blue Mountain) tout au long de leur période d'adhésion. Les frais d'adhésion varient de 6,99 $ à 39,99 $, selon la durée de l'adhésion. Pour obtenir les dernières nouvelles numériques et mobiles d'American Greetings, suivez @americangreetingsdigital sur Instagram et @americangreetingsdigital sur Facebook.

À PROPOS D'AMERICAN GREETINGS :

American Greetings est un leader mondial sur le vaste et durable marché des cartes de vœux. L'entreprise aide les gens à célébrer les fêtes ensemble et tous les moments particuliers de la vie, en personne et en ligne, avec pour seule mission : œuvrer chaque jour pour un monde plus prévenant et bienveillant. American Greetings propose ses produits partout et sous toute forme d'achat (en ligne, en magasin ou en collecte à l'auto). Les fêtes ont lieu toute l'année, qu'il s'agisse de fêtes traditionnelles, de moments marquants comme les mariages, les fêtes prénatales et les remises de diplômes ou d'événements de la vie quotidienne récurrents comme les anniversaires. L'entreprise possède les marques American Greetings, Papyrus, Carlton Cards et Recycled Paper Greetings. Son unité d'affaires numérique, AG Interactive, est un fournisseur de premier plan de vœux numériques et de contenu de célébration haut de gamme s'appuyant sur des plateformes et applications technologiques exclusives. Ses marques numériques populaires comprennent American Greetings, Blue Mountain, Jacquie Lawson, SmashUps™ et Creatacard™. Pour en savoir plus, visitez le site corporate.americangreetings.com et suivez-nous sur @AmericanGreetings sur Facebook et @amgreetings sur Instagram.

SOURCE American Greetings Corporation

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