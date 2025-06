À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, l'entreprise explique comment l'innovation matérielle peut aider l'industrie mondiale de la mode à atteindre ses objectifs de développement durable.

TAINAN, 5 juin 2025 /CNW/ - Pour célébrer la Journée mondiale de l'environnement, Creative Tech Textile partage l'histoire du succès de Seawool®, son matériau novateur qui transforme les coquilles d'huîtres jetées et le plastique recyclé en une solution textile durable. Cette approche pionnière montre comment la réutilisation des déchets naturels peut faire progresser la mode vers un avenir plus durable.

La mode cherche à devenir plus durable

Un ostréiculteur taïwanais contribue à un avenir circulaire : ses coquillages jetés sont transformés en Seawool®, un textile durable et haute performance.

L'industrie mondiale de la mode a récemment fait face à des pressions croissantes pour devenir plus durable. Selon le Forum économique mondial, l'intégration de matériaux recyclés dans les vêtements pourrait réduire les émissions de CO jusqu'à 80 %. Pourtant, le polyester, à base de plastique et dérivé des combustibles fossiles, demeure la fibre la plus largement utilisée dans les textiles, tandis que moins de 1 % des matériaux vestimentaires sont recyclés en de nouveaux vêtements, selon le Geneva Environment Network. En particulier, il est de plus en plus nécessaire de réduire le cycle de vie des tissus à base de plastique et d'accroître l'adoption des innovations en matière de matériaux circulaires à faible impact.

Seawool® : L'émeraude de l'océan

Le matériau exclusif Seawool® de Creative Tech représente un bond audacieux dans le développement de matériaux durables. En mélangeant des coquilles d'huîtres jetées de Taïwan à des bouteilles de plastique PET recyclées, l'entreprise a créé un textile aussi fonctionnel que respectueux de l'environnement.

Déjà adoptée par les principales marques américaines de vêtements, Seawool® génère des revenus annuels d'environ 200 millions de dollars (6,1 millions de dollars américains) et gagne rapidement en popularité à l'échelle mondiale. En mai, Creative Tech a présenté Seawool® au PanTextiles Tokyo, un événement commercial international organisé par la Taïwan Textile Federation.

« Alors que les consommateurs deviennent de plus en plus conscients de l'impact environnemental de leurs vêtements, nous voulons qu'ils sachent qu'il existe des innovations en matière de matériaux durables comme Seawool® et qu'elles sont évolutives, a souligné Eddie Wang, fondateur et chef de la direction de Creative Tech Textile. « Notre objectif est de remplacer les fibres traditionnelles par des solutions de rechange plus respectueuses de l'environnement, facilitant ainsi une véritable durabilité à partir de l'extrémité amont de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de la mode. »

Creative Tech produit actuellement 2 500 tonnes de Seawool® par an, réutilisant environ 500 tonnes de coquillages d'huîtres.

Comparaison de Seawool® avec les matériaux traditionnels

Seawool® se distingue par son empreinte environnementale et ses propriétés textiles :

Résistant aux odeurs

Élimine l'humidité

Offre une protection contre les rayons UV

De plus, la poudre de coquille d'huître à l'intérieur est un matériau à faible conductivité thermique, offrant une stabilité de température.

Seawool® présente également des avantages sur le plan des coûts et de l'environnement :

1/10 du coût de la baisse

1/20 du coût de la laine de haute qualité

Consommation d'eau inférieure par rapport à la baisse et à la laine

Meilleure absorption de l'eau que le polyester

Meilleure résistance aux odeurs que le coton

Régulation thermique comparable aux tissus à faible conductivité plus coûteux, mais à 1/6 à 1/10 du coût

Un monde durable à l'intérieur d'une coquille d'huître

Alors que Taïwan produit environ 100 000 tonnes de coquillages d'huîtres par an, des quantités beaucoup plus importantes sont générées aux États-Unis et en Chine, ce qui souligne l'abondance de cette matière première naturelle.

La transformation des coquillages d'huîtres en poudre fonctionnelle exige un processus spécialisé que Creative Tech maîtrise grâce à des avantages de production uniques qui soutiennent la fabrication à grande échelle. À mesure que la demande de matériaux écoresponsables augmente, Creative Tech est bien placée pour offrir une qualité et une envergure constantes aux marques de mode à la recherche de solutions de rechange durables.

À propos de Creative Tech Textile

Fondée en 2010 et basée à Tainan, à Taïwan, Creative Tech Textile est un innovateur de premier plan dans le domaine des textiles durables. Mieux connue pour son matériau breveté Seawool®, fabriqué à partir de coquilles d'huîtres jetées et de bouteilles de TEP recyclées, l'entreprise fournit des tissus haute performance avec une douceur naturelle, une régulation thermique et une résistance aux odeurs. En tant que fabricant certifié Bluesign®, Creative Tech aide les marques mondiales de vêtements à adopter des textiles circulaires et écologiques.

Pour en savoir plus, visitez : https://hansglobaltextile.net/fr/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2701672/image.jpg

