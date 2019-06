Séance publique du conseil d'administration de l'ARTM

MONTRÉAL, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) invite les citoyennes et les citoyens de la grande région métropolitaine à assister à la séance publique de son conseil d'administration qui se tiendra le mardi 18 juin prochain à compter de 16 h à la salle 524 AB du Palais des congrès de Montréal.

Lors de la séance, une période d'une heure sera réservée aux personnes qui souhaitent adresser aux représentants de l'ARTM une question se rapportant à une matière d'intérêt public qui relève des responsabilités de l'organisation, de son conseil d'administration ou de la direction générale. Suivra la présentation du rapport d'activités 2018 de l'ARTM.

DATE : 18 juin 2019

ENDROIT :

Palais des congrès de Montréal

1001 Place Jean Paul Riopelle, salle 524 AB

Montréal (Québec) H2Z 1H5

Métro Place-d'Armes

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS !

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE :

15 h 30 : Accueil et inscription sur place à la période de questions

16 h 00 : Début de la séance publique et de la période de questions

17 h 00 : Présentation du rapport d'activités

18 h 00 : Fin de la séance

L'Autorité régionale de transport métropolitain a notamment le mandat de planifier, financer, organiser et promouvoir les services de transport collectif et de transport adapté sur le territoire de la grande région de Montréal. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement des services.

Afin de remplir son mandat, l'Autorité s'inspire des meilleures pratiques en vigueur dans les organisations, ici et ailleurs dans le monde. Elle veut faciliter la mobilité des 500 millions d'usagers annuels et l'accès aux services par l'offre d'une expérience de transport collectif simple, intégrée et efficace. Pour ce faire, l'Autorité regroupe les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

