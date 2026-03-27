Des objets importés illégalement seront retournés à la République de Türkiye

OTTAWA, ON, le 27 mars 2026 /CNW/ - Madeleine Chenette, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et du secrétaire d'État (Sports), participera lundi à une cérémonie de remise de biens culturels. Elle sera présente au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles. Des représentants et représentantes du gouvernement de la République de Türkiye seront également présents.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

SÉANCE PHOTO

DATE :

Le lundi 30 mars 2026

HEURE :

11 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette séance photo doivent confirmer leur présence en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 16 h, le vendredi 27 mars. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected] ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]