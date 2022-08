La force d'une équipe! Miser sur la concertation avec collègues et patients

OTTAWA, ON, le 15 août 2022 /CNW/ - Dans le cadre de sa séance éducative d'une demi-journée qui a eu lieu aujourd'hui, l'Association médicale de protection canadienne (ACPM) a abordé l'enjeu important des communications avec collègues et patients.

Les médecins membres ont ainsi exploré le rôle que jouent les relations sur la capacité à s'adapter et à relever les défis sans précédent que pose le milieu complexe actuel des soins de santé ainsi que l'impact important de ces relations sur la sécurité des patients.

Durant la séance, qui avait lieu virtuellement et en personne, à Vancouver, des médecins-conseils de l'ACPM ont présenté certaines données probantes issues de sa vaste collection de données médico-légales pour démontrer comment de saines relations favorisent la prestation de soins sécuritaires. Ont également été présentés des outils de communication pratiques qui permettent d'établir des relations efficaces avec les patients, leur famille et les collègues, favorisant ainsi la sécurité des patients.

Discussions avec les patients

De nombreuses données probantes témoignent du lien qui peut être établi entre les rencontres difficiles et leur effet sur les soins aux patients.

« Nous savons toutes et tous qu'il est essentiel d'entretenir des relations saines avec nos patients. Les dernières années ont été incroyablement difficiles et, maintenant plus que jamais, il important de réaliser que de bonnes relations favorisent la prestation de soins sécuritaires, affirme le Dr Armand Aalamian, directeur administratif, Éducation à l'ACPM. Pour que nos patients, qui font partie intégrante de l'équipe de soins, soient prêts à s'ouvrir à nous, ils doivent se sentir en confiance. Ils sont ainsi plus enclins à nous faire part de leurs craintes, de leurs attentes et de ce qu'ils souhaitent. »

« De meilleures relations thérapeutiques donnent lieu à des rencontres gratifiantes, ce qui peut atténuer de manière importante les préjudices moraux et l'épuisement professionnel. La sécurité et la satisfaction des patients s'en trouvent augmentées, ce qui diminue les risques médico-légaux auxquels les médecins sont exposés », déclare la Dre Lisa Calder, directrice générale de l'ACPM.

Discussions avec les collègues

Les membres qui ont assisté à la séance éducative ont également revu le concept de la sécurité psychologique au sein des équipes de soins et son impact positif sur la prestation de soins médicaux sécuritaires. Les animatrices et les animateurs ont mis l'accent sur les relations entre les médecins et leurs collègues, soulignant l'importance d'avoir des discussions d'une efficacité pratique. De telles discussions permettent en effet aux équipes de soins d'explorer de nouvelles idées et d'essayer de nouvelles méthodes, de remettre en question de vieilles hypothèses, d'apprendre et d'innover.

« Il est important d'encourager les discussions constructives, explique le Dr Aalamian. En créant un espace où elles peuvent avoir lieu, on renforce les relations entre les membres de l'équipe et on ouvre la voie à des rencontres gratifiantes avec les patients. Les compétences des médecins s'en trouvent optimisées, ce qui contribue à la prestation de soins sécuritaires et de qualité. »

Durant la séance, on a également présenté aux médecins membres des règles simples ou des stratégies pouvant être adoptées pour instaurer la sécurité psychologique et cultiver des relations saines, essentielles au bien-être de l'équipe de soins et à celui de la patientèle.

Bien consciente que les soins de santé sont étroitement liés et que personne ne peut avoir une vue d'ensemble, l'ACPM continuera d'offrir des occasions d'apprentissage aux médecins pour favoriser de saines relations entre les membres des équipes et ainsi créer un milieu sécuritaire sur le plan psychologique et améliorer la qualité des soins.

