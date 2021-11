Manuvie continuera de soutenir la Légion royale canadienne en encourageant les employés à acheter un coquelicot traditionnel ou virtuel sur le site Web de la Légion au lieu de faire un don dans les boîtes de dons habituellement accessibles sur place. Le mot-clic #ManuvieSeSouvient sera utilisé sur les réseaux sociaux de Manuvie pour soutenir et encourager cette initiative.

Les médias sont invités à prendre des photos ou des vidéos de l'exposition de drapeaux entre le 4 et le 11 novembre. Les journalistes qui souhaitent se rendre sur les lieux pour capter des images (photos ou vidéos) doivent planifier leur visite auprès de notre représentante des médias, Jessica Tyler, en composant le 416 428-5455, ou en envoyant un courriel à l'adresse [email protected], car il n'y aura pas de cérémonie publique. Des porte-parole de Manuvie seront disponibles sur demande pour des entrevues virtuelles ou en personne à l'extérieur du siège social mondial de Manuvie à Toronto.

Quand : Du jeudi 4 novembre au jeudi 11 novembre, de 7 h à 18 h (HE).

Les représentants des médias doivent se rendre sur les lieux pendant la période qui leur est allouée et qui a été planifiée avec notre représentante des médias, Jessica Tyler, par téléphone au 416 428-5455 ou par courriel à l'adresse [email protected]. Où : Au 200 Bloor Street East, Toronto - Parterre du siège social mondial de Manuvie.

Les représentants des médias doivent utiliser l'entrée du St. Paul's Square. Des agents de sécurité iront à leur rencontre et les accompagneront jusqu'à l'exposition de drapeaux. À votre arrivée, veuillez vous présenter en tant que représentant des médias étant donné qu'il n'y aura aucune personne-ressource de Manuvie sur place. Qui : Un porte-parole de Manuvie est disponible sur demande pour des entrevues virtuelles ou en personne.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, sa marque mondiale de notre segment mondial de gestion de patrimoine et d'actifs, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2020, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 118 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 30 millions de clients. Au 30 septembre 2021, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 400 milliards de dollars canadiens (1 100 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,6 milliards de dollars.

Elle exerce ses activités principalement en Asie et au Canada, ainsi qu'aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.ca.

Renseignements: Communications avec les médias, Jessica Tyler, Manuvie, 416 428-5455, [email protected]

