Seamless Air Alliance fait part de la première norme mondiale pour la connectivité à bord

Une publication va faire date et ouvrir de nouvelles opportunités pour les compagnies aériennes et les opérateurs mobiles en procurant aux passagers une expérience harmonieuse de communications entre le sol et le ciel, tout en minimisant les investissements en mises à jour technologiques pour les compagnies

FREMONT, Californie, 18 février 2020 /CNW/ - Un nouveau jalon dans la fourniture sûre et sans souci d'internet dans les airs a été atteint aujourd'hui lorsque Seamless Air Alliance a publié la toute première norme pour connectivité en vol.

Mise en point en collaboration avec des experts de l'industrie sur l'ensemble des sociétés membres de Seamless Air Alliance, Seamless Release 1.0 établit la seule architecture modulaire au monde de plateforme pour la connectivité en vol. En faisant appel à une structure modulaire reposant sur des interfaces ouvertes, le système permet l'adoption rapide de nouvelles technologies sans nécessiter de personnalisation ou de remplacement complet d'équipements sur un aéronef ou une flotte.

La norme - Seamless Release 1.0 - assure aux compagnies aériennes une flexibilité technique à long terme, fournit aux passagers un service sécurisé et facilement accessible et ouvre la voie à une itinérance fluide avec les opérateurs mobiles.

« La demande des passagers pour une connectivité à bord continue à devancer les performances des systèmes, et ceci pèse de plus en plus sur les compagnies aériennes qui doivent trouver les moyens de répondre à de telles attentes et d'obtenir la fidélité des passagers, » a commenté Jack Mandala, chef de la direction de Seamless Air Alliance. « Seamless Release 1.0 change la donne en permettant aux compagnies aériennes de tirer parti de nouvelles capacités et d'innovations plus rapidement et de façon plus rentable que jamais. »

Seamless Release 1.0 comporte un ensemble détaillé d'exigences uniques et pouvant être mises à l'épreuve, que les compagnies aériennes peuvent utiliser lorsqu'elles préparent leurs demandes de sélection de fournisseurs. Outre les gains en temps et en argent pour les compagnies aériennes quand il s'agit d'établir ces exigences, les normes éliminent les risques lorsque l'on essaie de prévoir comment les évolutions ultérieures auront un impact sur leurs choix de systèmes.

Mark Cheyney, directeur du développement du divertissement en vol et connectivité chez Virgin Atlantic a déclaré : « Répondre à des attentes en connectivité grandissantes dans le ciel est rapidement en train de devenir un facteur déterminant dans les préférences des compagnies aériennes. Virgin Atlantic et la Seamless Air Alliance estiment que la normalisation permettra aux compagnies aériennes de se doter d'atouts supplémentaires et de mieux maîtriser leurs offres de service de connectivité en leur permettant de répondre aux attentes de leurs clients. »

Sherif Bakir, chef de la direction des services d'itinérance chez Vodafone a ajouté : « Si la connectivité en vol est déjà disponible aujourd'hui, l'expérience de la clientèle varie d'une compagnie à l'autre pour ce qui concerne des choses comme la simplicité et les vitesses des données. Avec la croissance des besoins en connectivité chez le grand public, cette nouvelle norme est une première étape prometteuse vers une satisfaction de la clientèle en vol bien meilleure et plus constante. »

D'autres détails sur Seamless Release 1.0 sont disponibles dans un nouveau dossier technologique publié sous le titre 'Seamless Air Alliance Introduction to SR1 - A New Era of Inflight Connectivity' (Présentation de SR1 par la Seamless Air Alliance : une nouvelle ère dans la connectivité en vol).

La publication de la norme, que tout membre de la Seamless Air Alliance peut visualiser en entier, permet aux compagnies aériennes et aux opérateurs de téléphonie mobile de déployer facilement des réseaux, de les intégrer et les exploiter à bord en disposant d'un choix de différents fournisseurs et d'interfaces ouvertes d'où ils peuvent facilement s'approvisionner en éléments modulaires, sous-systèmes et logiciels. Ce concept signifie que des systèmes de connectivité à bord ayant la capacité d'être alimenté par de divers fournisseurs peuvent être construits rapidement pour prendre en charge des mises à jour technologiques futures ne nécessitant pas de personnalisations.

La Seamless Air Alliance est une collaboration internationale de compagnies aériennes, de dirigeants de la technologie et de fournisseurs. Elle s'est constituée pour améliorer la façon dont les compagnies aériennes établissent une connectivité prenant en charge une innovation qui est constante et facilitent un changement de dimension rapide sur le marché.

Pour en apprendre davantage sur Seamless Air Alliance et comment devenir membre, veuillez visiter www.SeamlessAlliance.com.

À propos de Seamless Air Alliance

La Seamless Air Alliance a été créée par les membres fondateurs Airbus, Airtel, Delta Air Lines, OneWeb et Sprint.

La mission de Seamless Air Alliance est de jouer un rôle sans précédent dans une nouvelle ère de connectivité en vol en réunissant les industries et les technologies pour faire en sorte que la connectivité soit simple à accéder et agréable à utiliser. Les compagnies aériennes et prestataires de technologies de premier plan sont en train de définir ensemble des normes ouvertes pour la connectivité en vol. Ces normes permettront aux passagers de se connecter de façon sécurisée et simple, elles fournissent aux compagnies aériennes des systèmes flexibles pour l'avenir et elles accélèrent l'innovation et un changement de dimension rapide au sein de l'industrie de l'aviation.

