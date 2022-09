Seagen Canada rédige une lettre d'intention avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique concernant TUKYSA(MD) (tucatinib)

MISSISSAUGA, ON, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Seagen Canada a conclu une lettre d'intention (LI) avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) concernant TUKYSA, un inhibiteur de la tyrosine kinase, indiqué en association avec le trastuzumab et la capécitabine dans le traitement des patientes atteintes d'un cancer du sein HER2-positif localement avancé, non résécable (ne pouvant pas être éliminé par voie chirurgicale) ou métastatique, y compris les patientes présentant des métastases cérébrales (maladie propagée au cerveau) ayant reçu un traitement préalable par trastuzumab, pertuzumab et trastuzumab emtansine, séparément ou en association.1

« L'achèvement des négociations avec l'APP est une étape importante de notre démarche visant à assurer le financement public de TUKYSA pour les patientes concernées au Canada », déclare Sandra Heller, directrice générale de Seagen Canada. « Nous remercions l'APP pour les efforts qu'elle a déployés et nous sommes impatients de collaborer avec les provinces, les territoires et les organismes fédéraux pour permettre aux personnes vivant avec un cancer du sein métastatique HER2-positif d'avoir accès à TUKYSA. »

« Cette étape est synonyme de progrès important pour les canadiennes qui luttent contre un cancer du sein métastatique HER2-positif », déclare Cathy Ammendolea, présidente du conseil d'administration du Réseau canadien du cancer du sein. « L'accès à de nouvelles options de traitement efficaces est extrêmement important pour les patientes atteintes de cette forme agressive de cancer du sein. Nous espérons donc que les provinces et territoires procéderont rapidement à l'ajout de ce traitement aux listes de médicaments de leurs régimes publics. »

« Le gain de temps est une priorité pour les personnes atteintes d'un cancer du sein métastatique, et il est étroitement lié à l'accès aux traitements susceptibles d'améliorer la survie », déclare MJ DeCoteau, fondatrice et directrice générale de Rethink Breast Cancer. « La communauté de la lutte contre le cancer du sein attend beaucoup de TUKYSA (notamment un nouveau traitement également destiné aux patientes présentant des métastases cérébrales), mais pour qu'il ait un impact réel sur les patientes canadiennes, nous devons nous assurer qu'elles peuvent y accéder sans incertitude ni retard. »

Grâce à la signature de la lettre d'intention avec l'APP, Seagen Canada va pouvoir entamer des discussions avec les provinces, les territoires et les organismes fédéraux participants concernant le remboursement de TUKYSA en vertu de programmes de médicaments bénéficiant d'un financement public.

À propos du cancer du sein HER2-positif

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes canadiennes. Environ 20 % des cas annuels sont des cancers du sein métastatiques HER2-positifs agressifs.2 Les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2-positif présentent des tumeurs qui contiennent des taux élevés d'une protéine appelée récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2), favorisant la croissance des cellules cancéreuses. À terme, jusqu'à 50 % des patientes atteintes d'un cancer du sein HER2-positif métastatique développent des métastases cérébrales.3 En 2022, on estime à 28 600 le nombre de femmes canadiennes qui recevront un diagnostic de cancer du sein.4

À propos de TUKYSA (tucatinib)

TUKYSA est un inhibiteur oral de la tyrosine kinase de la protéine HER2. In vitro (dans les études de laboratoire), TUKYSA a inhibé la phosphorylation de HER2 et du récepteur HER3, entraînant l'inhibition des voies de signalisation MAPK et AKT en aval et de la croissance cellulaire (prolifération). Il a également démontré une activité antitumorale dans les cellules tumorales exprimant HER2. In vivo (dans des organismes vivants), TUKYSA a inhibé la croissance des tumeurs exprimant HER2. L'association de TUKYSA et de l'anticorps anti-HER2 trastuzumab a démontré une augmentation de l'activité anti-tumorale in vitro et in vivo par rapport à l'un ou l'autre médicament administré seul.

TUKYSA est approuvé dans 38 pays. Il a été approuvé par Santé Canada le 5 juin 2020, par la FDA aux États-Unis en avril 2020, ainsi que par l'Agence européenne des médicaments et l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé en février 2021. La société Merck, connue sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, détient les droits exclusifs de commercialisation de TUKYSA en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine et dans d'autres régions en dehors des États-Unis, du Canada et de l'Europe.

À propos de Seagen

Seagen est une entreprise mondiale de biotechnologie qui découvre, développe et commercialise des traitements transformateurs contre le cancer qui font une différence significative dans la vie des gens. Le siège social de Seagen est situé dans la région de Seattle, dans l'État de Washington, et la société possède des bureaux en Californie, au Canada, en Suisse et dans l'Union européenne. Pour plus d'informations sur les produits commercialisés par la société, rendez-vous sur www.seagen.com et suivez @SeagenGlobal sur Twitter.

_____________________________ 1 Monographie canadienne de TUKYSAMC (tucatinib). 8 juin 2021 Disponible à l'adresse : https://seagen.ca/assets/pdfs/TUKYSA_Product_Monograph_English.pdf 2 Réseau canadien du cancer du sein (RCCS). Know Your Type Infographic (en anglais) Disponible à l'adresse : https://cbcn.ca/en/know_your_type Consulté le : 20 juin 2022. 3 Leone, J.P., Lin, N.U. Systemic Therapy of Central Nervous System Metastases of Breast Cancer. Curr Oncol Rep 21, 49 (2019). Disponible à l'adresse : https://link.springer.com/article/10.1007/s11912-019-0802-6#citeas. Consulté le : 20 juin 2022. 4 Brenner, D.R., et al. Projected estimates of cancer in Canada in 2022. CMAJ 2 mai 2022 194 (17) E601-E607. Disponible à l'adresse : https://www.cmaj.ca/content/194/17/E601. Consulté le : 20 juin 2022.

SOURCE Seagen

Renseignements: Représentante auprès des médias : Emma Gilbert, Directrice principale, Communication d'entreprise, Seagen International, +41 76 819 35 83, [email protected]