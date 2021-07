L'interface fondée sur l'Internet des objets (IdO) et la solution de bout en bout permettent aux utilisateurs de suivre leurs inventaires en temps réel et d'ainsi en avoir le contrôle total. Lorsque le linge est retourné, ScrubTrax reconnaît instantanément le produit retourné et le signale en temps réel. ScrubTrax rend les choses plus faciles, sécurisées et permet aux utilisateurs de les contrôler. L'interface s'intègre parfaitement à la planification des ressources de l'entreprise ou au système de gestion des inventaires, offrant un suivi en temps réel de l'utilisation et des retours et permettant ainsi de fournir un service optimal au personnel et aux clients.

« Conçue pour desservir un marché où l'espace est ultra-haut de gamme et où les casiers existants ne sont pas intelligents, la solution ScrubTrax est une solution logique. Sa conception évolutive, modulaire et flexible en fait une solution parfaite dans les vestiaires des hôpitaux où les casiers institutionnels doivent être remplacés. Notre approche stratégique en matière d'ingénierie et de fabrication de la gamme ScrubTrax s'est appuyée sur des études sur le marché ainsi que sur des enquêtes menées auprès des clients. ScrubTrax offrira aux hôpitaux et aux entreprises fournissant des vêtements au secteur des soins de santé un avantage concurrentiel tout en leur donnant un meilleur accès à un plus grand nombre de comptes », a déclaré Michael Fiorito, vice-président des ventes chez Seaga Manufacturing.

ScrubTrax, cette solution d'identification par radiofréquence, étant la plus rentable sur le marché, offre une myriade de possibilités en ce qui concerne les programmes de gestion partagée des approvisionnements (GPA), le suivi des actifs, la prévention des pertes et même la recherche des contacts. Grâce à ces avantages, les clients peuvent compter sur un rendement du capital investi attrayant.

La fabrication de qualité, les clients excellents et l'intégrité de l'entreprise sont des éléments clés de la mission stratégique de Seaga, qui consiste à continuer de livrer des produits de première classe et des solutions stratégiquement avancées comme ScrubTrax.

