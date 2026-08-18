Sea-Doo renouvelle sa gamme 2027 avec des modèles plus puissants, des nouveautés inspirées par les conducteurs et des designs repensés pour les motomarines et le Switch

« De notre gamme de motomarines la plus puissante à ce jour au caractère ludique et à la facilité de navigation du Spark, en passant par la polyvalence inégalée du ponton Switch, nous continuons de façonner la manière dont les gens vivent leur expérience sur l'eau », a déclaré James Heintz, directeur, stratégie de produit mondiale, Sea-Doo et connectivité des véhicules chez BRP. « Que les plaisanciers soient en quête d'adrénaline, qu'ils souhaitent apprendre de nouvelles figures, partir à la découverte des lieux en famille ou entre amis, ou simplement profiter d'une journée sur l'eau, notre gamme leur offre plus de possibilités que jamais pour sortir, s'amuser et explorer. »

La gamme de motomarines Sea-Doo 2027

La gamme Sea-Doo Spark reste ludique, incroyablement amusante et abordable, mais elle est désormais plus puissante que jamais grâce à un nouveau moteur qui améliore l'expérience sur l'eau. Conçu comme la nouvelle génération de la plateforme éprouvée 900 ACE, le tout nouveau moteur Rotax 1000 ACE offre aux plaisanciers trois versions permettant de conserver l'efficacité, les performances et l'agilité propre à la gamme Spark grâce à sa légèreté : 60 ch, 90 ch et 110 ch.

Le moteur Rotax 1000 ACE de 110 ch offre un niveau inégalé de puissance, de réactivité et de performances pour les amateurs d'adrénaline. Il augmente la vitesse maximale du Spark de 15 % tout en améliorant son rapport puissance/poids, permettant ainsi aux conducteurs de profiter d'une accélération plus puissante, d'une maniabilité plus précise et d'une performance plus vive sur l'eau.

La famille Spark s'agrandit également avec un tout nouveau modèle, le Sea-Doo Spark X, également disponible avec l'ensemble Trixx. Les deux options sont équipées du moteur de 110 ch et du système intelligent de pompe sans débris (iDF), qui permet aux conducteurs de dégager rapidement les débris de la pompe grâce à des commandes intuitives intégrées au guidon.

Le modèle Spark X est amélioré avec des accessoires haut de gamme conçus pour optimiser l'expérience de conduite, incluant un régulateur de vitesse et un marchepied. Il se distingue par une couleur exclusive, avec un pont assorti, et le système audio BRP portable, qui sont également disponibles en option avec l'ensemble Spark X Trixx. Ces améliorations offrent plus de vitesse, une accélération plus rapide et des fonctionnalités plus intelligentes, pour une expérience de conduite riche en sensations fortes et intuitive qui répond aux attentes des conducteurs, tout en continuant à souligner l'importance d'une offre d'entrée de gamme abordable.

De plus, les plateformes Sea-Doo GTX Limited, RXT-X et RXP-X, ainsi que l'édition limitée RXP-X Senna, offrent plus de puissance avec le moteur Rotax 1630 ACE, produisant désormais jusqu'à 350 ch, soit le moteur le plus puissant jamais proposé par un fabricant.

À la suite du lancement de l'écran tactile de 10,25 pouces l'année dernière, Sea-Doo ajoute désormais cette technologie aux modèles GTX et GTR-X, offrant ainsi une connectivité améliorée à une plus grande partie de sa gamme.

Pour découvrir la gamme complète de motomarines Sea-Doo 2027 et en savoir plus sur les prix et la disponibilité, rendez-vous sur sea-doo.brp.com.

La gamme de pontons Sea-Doo 2027

Le Sea-Doo Switch est connu pour offrir aux familles et aux amis des souvenirs inoubliables grâce à une expérience de navigation à la fois très amusante, accessible et polyvalente. L'année 2027 marque le cinquième anniversaire de la mise à l'eau du premier Switch, qui a révolutionné la façon dont on perçoit les pontons. Elle marque également cinq années d'améliorations constantes en termes de qualité, de fiabilité et de fonctionnalités pratiques.

S'appuyant sur l'expansion de l'écran de 10,25 pouces à plus de motomarines Sea-Doo, l'écran plus grand sera désormais disponible sur tous les modèles Switch équipés d'un moteur de 230 ou 300 ch, offrant ainsi aux plaisanciers toutes les informations essentielles à la conduite et toutes les fonctionnalités de navigation à portée de main. La gamme Switch Sport sera également équipée de portes de coin arrière, tandis que le Switch Cruise avec l'ensemble technologie et le Switch Cruise Limited 18' pourront être équipés en option d'un bimini double de série. De plus, tous les modèles de 230 ch seront équipés d'un réservoir de carburant amélioré d'une capacité de 176 L, permettant ainsi de prolonger les moments sur l'eau.

Finalement, tous les modèles Sea-Doo Switch de la gamme seront équipés d'une pompe de cale automatique améliorée, permettant de détecter et d'évacuer l'excès d'eau dans le compartiment moteur, pour une meilleure tranquillité d'esprit.

Pour découvrir la gamme complète des pontons Sea-Doo 2027 et en savoir plus sur les prix et la disponibilité, rendez-vous sur le site web Sea-Doo.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés et des groupes motopropulseurs, qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et d'innovation, ainsi que sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, ainsi que les moteurs Rotax pour karts, avions de loisir et bateaux à jet, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 8,4 milliards $ CA provenant de plus de 110 pays, et employait près de 17 000 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2026.

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SOURCE BRP inc.

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