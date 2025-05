« En tant que chef de file dans l'industrie des motomarines, nous avons la responsabilité de mobiliser la communauté et d'encourager la conduite responsable. Sea-Doo veut s'assurer que les plaisanciers puissent profiter des motomarines pour les années à venir », a déclaré Jérémi Doyon-Roch, directeur de la stratégie de marque mondiale, Sea-Doo, Ski-Doo et Lynx chez BRP. « À l'approche de la saison, notre objectif est d'offrir aux conducteurs les outils et les ressources nécessaires pour profiter en toute sécurité de leurs journées sur l'eau en famille et entre amis. »

La Formation Conduite Responsable, propulsée par BRP.

BRP et Tread Lightly! ont lancé la Formation Conduite Responsable en février 2025 avec un premier module s'adressant aux motoneigistes. À l'approche de la saison nautique, le module Eau 101 est désormais disponible et vise à fournir aux plaisanciers de tous niveaux, les connaissances nécessaires pour naviguer de manière responsable et montrer l'exemple sur l'eau. Cette formation en ligne gratuite et concise met en vedette l'ambassadeur Sea-Doo Daniel « Aqua Dan » do Nascimento et s'appuie sur les trois piliers du programme Conduite responsable de BRP : les bonnes pratiques de conduite, l'environnement et la sécurité.

5 conseils pour naviguer de manière responsable tout au long de l'été

Bien que les motomarines et les pontons soient des embarcations solides et fiables, le respect de certaines consignes de sécurité de base réduit considérablement le risque d'incidents sur l'eau. Voici quelques-uns des nombreuses astuces à garder à en tête :

Planifiez intelligemment : avant de partir, vérifiez la réglementation locale, préparez-vous en fonction de la météo et téléchargez une application telle que BRP GO! pour trouver des endroits sûrs à découvrir. Respectez les règles de navigation et ralentissez dans les zones à vitesse limitée. Les yeux vers l'avant : arrêtez-vous toujours avant de consulter votre téléphone ou votre GPS. Rangez-les dans un compartiment sec pendant le trajet. Ne mélangez pas navigation, drogues et alcool, et soyez attentif à la fatigue. Protégez les terrains de jeux : nettoyez, vidangez et séchez votre embarcation après chaque sortie afin d'empêcher la propagation d'espèces envahissantes. Éloignez-vous des zones protégées telles que les récifs coralliens et veillez à ne pas perturber les écosystèmes marins. Apportez un sac en filet pour vos déchets et laissez chaque endroit dans un meilleur état que celui dans lequel vous l'avez trouvé ! Naviguez en toute sécurité : portez toujours un short en néoprène sous votre veste de flottaison individuelle (VFI) pour rester protégé sur l'eau. Assurez-vous que votre équipement est à la bonne taille et que votre VFI est spécifique aux motomarines et approuvé par la garde côtière. Attachez la lanière d'arrêt d'urgence du moteur à votre VFI. Respectez les autres plaisanciers : gardez une distance de sécurité avec les autres bateaux et motomarines, et cédez le passage aux embarcations non motorisées. Faites attention au niveau sonore dans les zones résidentielles.

Pour en savoir plus sur la sécurité en motomarine, cliquez ici .

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP Inc.

Demande média: Stéphanie Giroux, Relations avec les médias, [email protected]