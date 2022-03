SE2 acquiert Breathe Life et accroît ainsi les capacités de ses produits et données SaaS pour les assureurs tout au long du cycle de vie de l'assurance

« Les offres dynamiques de Breathe Life basées sur l'infonuagique ainsi que sa culture entrepreneuriale complètent bien ce que nous avons bâti, » affirme Mark Schultis, PDG de SE2. « Nous sommes excités d'accueillir Ian et son équipe dans la famille de SE2. Ensemble, nous pouvons générer des expériences harmonieuses et des réflexions solides qui permettront à nos clients et à notre industrie d'évoluer et d'atteindre de nouveaux standards. »

Depuis 2018, Breathe Life met la technologie infonuagique à la portée des assureurs pour les aider à améliorer l'expérience d'achat de leurs clients et l'expérience de vente de leurs conseillers. Breathe Life a d'ailleurs été reconnue par InsurTech 100 comme l'une des entreprises les plus innovatrices au monde pour ses capacités en amont (front-end) et sa gamme de produits, ce qui contribuera à accélérer la stratégie de commercialisation de SE2 pour les assureurs. Cette acquisition renforce l'engagement de SE2 d'investir dans des solutions technologiques intuitives visant à automatiser les opérations de service et à fournir aux assureurs des méthodes plus efficaces et rentables en matière de vente, de gestion et d'entretien de produits d'assurance vie et de rentes.

À la suite de cette annonce, Ian Jeffrey, chef de la direction de Breathe Life, dirigera le département des nouvelles affaires et de l'engagement client chez SE2. « Il est rare de trouver un partenaire d'affaires qui partage exactement les mêmes valeurs que les nôtres en termes d'objectifs et de valeurs. Nous l'avons clairement trouvé en SE2 et nous avons hâte de remodeler ensemble l'avenir de l'industrie », révèle Jeffrey. « Pour Breathe Life, c'est un nouveau chapitre des plus excitants qui s'amorce. »

« L'annonce d'aujourd'hui suscite l'enthousiasme de notre équipe et nous place dans une meilleure position pour innover et permettre aux joueurs de l'industrie de l'assurance vie et des rentes d'atteindre les résultats qu'ils méritent. Nous continuerons de mettre l'accent sur l'accroissement de la transparence, l'augmentation de la vitesse des produits et l'amélioration de la flexibilité avec laquelle les clients peuvent bénéficier de nos services, » déclare Michele Trogni, présidente de SE2 et partenaire d'exploitation chez Eldridge.

À propos de SE2

SE2, une entreprise d'Eldridge, est un chef de file dans le secteur de la technologie et des services d'assurance vie et de rentes aux États-Unis. L'entreprise a fait ses preuves en initiant des transformations axées sur la technologie dans le domaine de l'assurance vie et des rentes. Le succès de SE2 repose sur la combinaison unique de maturité et de connaissance inégalée de l'industrie que lui confère son héritage de plus de 125 ans dans le monde de l'assurance vie et des rentes de même que sur sa plateforme numérique de bout en bout, qui facilite le lancement de nouveaux produits innovateurs par le biais de canaux analogues ou numériques. SE2 administre actuellement près de 2 millions de polices actives pour le compte de quelque 25 clients, a des actifs sous gestion de plus de 100 milliards de dollars et traite au-delà de 200 000 nouvelles demandes d'assurance par année. Visitez le site web de SE2 pour en apprendre davantage.

À propos de Breathe Life

Breathe Life est une entreprise qui commercialise une plateforme de type logiciel en tant que service (SaaS) pour l'industrie de l'assurance de personnes. L'entreprise offre aux assureurs une plateforme de bout en bout innovatrice qui permet d'augmenter la vitesse de livraison des polices tout en réduisant les coûts d'exploitation liés à la distribution des produits de sécurité financière. L'équipe de Breathe Life est confiante que la technologie contribuera à éliminer l'insécurité financière chez les générations à venir. Breathe Life reçoit le soutien de Diagram Ventures, Real Ventures, Investissement Québec, et de divers investisseurs providentiels d'AXA, d'AIG et de RGA. Découvrez-en plus sur Breathe Life au breathelife.com ou sur Facebook , LinkedIn , et Twitter .

