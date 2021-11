Se réinventer en temps de pandémie: Lavigne - fleuriste de quartier se métamorphose pour le temps des fêtes en marché de Noël éphémère

Lavigne - Fleuriste de Quartier s'est donné comme mission de réinventer l'univers de la fleuristerie et profite ainsi de la période des fêtes afin de faire évoluer sa proposition de produits et d'activités. L'initiative de muter la boutique en marché de Noël vient aussi combler un besoin dans le quartier. « Nous sommes heureux de voir l'initiative toujours bien vivante des commerces d'Hochelaga et notamment de Lavigne - Fleuriste de Quartier qui propose cette année une alternative créative et chaleureuse de marché de Noël au sein de son local ainsi qu'une initiative collective avec ses commerces voisins » déclare Julie L. Ansay, responsable des communications de la SDC Hochelaga. En effet il sera aussi possible de poursuivre son expérience au resto-bar le Pick-Up pour y boire un vin chaud puis à la librairie Le Renard Perché pour une lecture de conte de Noël en pyjama. Cette initiative collective entre les trois commerces prouve le désir de proposer un Noël 2021 permettant enfin de fêter comme il se doit et refaire vivre la magie de Noël à travers une expérience de village puisqu'il sera possible de se procurer son sapin, choisir ses décorations de Noël, ses fleurs et branchages, magasiner ses cadeaux au sein d'une vaste gamme d'objets sélectionnés tout en encourageant et valorisant l'achat local. Ce sont en effet uniquement des artisans montréalais, québécois ou canadiens qui viendront remplir les étals de produits et des fermes locales qui fourniront sapins et branchages de Noël. Il sera aussi possible de participer à trois ateliers de confection de couronnes de Noël, accompagnée par les fleuristes expertes et passionnées de la boutique. Par ce marché de Noël et cette expérience festive immersive, Lavigne - Fleuriste de Quartier souhaite ainsi faire de sa boutique un lieu d'expertises et d'échanges joyeux!

Après une inauguration pour la fête des mères en mai dernier, Lavigne - Fleuriste de Quartier a su se faire un nom sur la promenade Ontario et rapidement (re)devenir une destination phare pour se fournir en fleurs locales, plantes et objets d'horticulture ainsi que recevoir les conseils d'experts des cinq spécialistes en boutique. C'est un véritable défi qui attendait Kevin Lavigne et Patrick Blanchette lorsqu'ils ont décidé de reprendre l'ancien fleuriste installé depuis près de 60 ans et tenu par M. Pierre-André Jacob pour en refaire une boutique moderne et attrayante : « En pleine pandémie, confinés dans nos logis, une idée folle nous est venue à Patrick et moi, constatant la mise en vente du fonds de commerce de Fleuriste Maisonneuve inc. Et si on se lançait dans cet univers végétal qui permettait dans cette période un peu sombre de mettre joie et vie dans nos foyers? » se rappelle Kevin Lavigne, copropriétaire de la boutique. Tout en rénovant et en préparant l'ouverture de la boutique, les associés se sont aussi questionnés sur la manière dont ils pourraient faire les choses autrement; comment réinventer le monde de la fleuristerie et son industrie saisonnière. Accompagnés d'expertes dans le domaine, ils ont créé Lavigne - Fleuriste de Quartier avec le souci d'y apporter une approche durable, d'offrir une expertise à la population et avant tout d'être accessible et chaleureux. Dès l'ouverture les propriétaires et leur équipe ont été enthousiasmés par l'accueil des gens du quartier, des commerces aux alentours et de la SDC d'Hochelaga.

Le travail des artisans suivants sera présenté dans le marché de Noël :

Atelier Lapasse, Le Melèze, Camille Benyamina, Chikiboom, Danielle Boucher, Dimanche Matin, Fotofibre, Ivoire Cabosse et Cacao, Catherine Larose, Nice Art People, Philippe Poirier, Province Apothecary, Quai des bulles, Raoul & Simone, SELV Rituel, Soja & Co et Stengun Drawings.

À propos de Lavigne - Fleuriste de quartier

Fondé en mars 2021 par Kevin Lavigne et Patrick Blanchette, Lavigne - Fleuriste de Quartier a pignon sur rue à Montréal puisqu'il est situé au cœur de la promenade Ontario dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Le 3747 rue Ontario Est, boutique de fleurs depuis 1960, fait peau neuve au début de l'année 2021 lorsque les associés reprennent le commerce pour en faire un lieu moderne, tropical et luxuriant où trouver fleurs majoritairement locales, plantes d'intérieurs, vases et articles d'horticultures. Fiers promoteurs de valeurs responsables, Lavigne - Fleuriste de Quartier encourage les produits locaux et une approche plus durable. La créativité, l'authenticité, la qualité, l'accompagnement et l'accessibilité sont également les valeurs au cœur de ce commerce de services proposant une expérience singulière et mémorable à tous les enthousiastes, novices ou fins connaisseurs du monde végétal partageant cette passion pour l'horticulture et les fleurs.

https://www.fleuristedequartier.com/

SOURCE LAVIGNE - Fleuriste de Quartier

Renseignements: Laurine Pierrefiche - Adjointe exécutive, [email protected] - 514 224 5653