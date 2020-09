BEIJING, 11 septembre 2020 /CNW/ - Un rapport de Science and Technology Daily :

De nos jours, le monde est composé d'entités diversifiées. Avec une grande quantité de forces motrices pour le développement social et économique, seule la technologie numérique peut établir les liens nécessaires.

Pour ce qui est de la Chine, bien que l'avenir du développement se concentre principalement sur la « grande circulation intérieure », la « promotion mutuelle de la double circulation domestique et internationale » est également d'une grande importance. En lançant l'initiative mondiale pour la sécurité des données (Global Initiative on Data Security), nous déclarons une fois de plus au monde entier que la Chine soutient une politique d'ouverture et s'efforce de promouvoir l'établissement d'une économie mondiale ouverte et d'une communauté numérique sur les bases d'un avenir commun.

Que ce soit dans le domaine de la science et de la technologie ou de l'économie, la tendance à la mondialisation est irréversible, tout comme la tendance au partage et à la coopération dans le domaine du travail, de même qu'aux avantages mutuels entre les différents pays. La Chine doit préserver sa grande ouverture sur le monde et se créer un nouvel avantage sur le plan de la coopération internationale et de la concurrence dans chaque secteur, y compris l'industrie de l'information, afin d'atteindre ses objectifs de développement social dans une nouvelle ère.

Une personne vertueuse est ouverte d'esprit et sereine en tout temps, alors qu'une personne mesquine est constamment perdue dans la tourmente. Certains pays tenteront toujours de créer des conflits sur la base du jeu à somme nulle. Récemment, plusieurs politiciens américains ont parcouru différents continents, ne ménageant aucun effort pour calomnier l'industrie chinoise des technologies de l'information et même toute la politique d'ouverture sous prétexte du « maintien de la sécurité ». En prônant la sécurité mondiale des données, la Chine a non seulement fait preuve de cette franchise qui la caractérise et mis un terme à la dissémination de mensonges malveillants colportés par certaines personnes, mais elle a aussi révélé l'hypocrisie des États-Unis.

En plus de lutter contre la diffamation politique, l'initiative reflète également la profonde compréhension qu'a la Chine de la nature de l'industrie de l'information et de la façon d'accroître la productivité sociale.

Depuis des milliers d'années, la prise de conscience de la valeur de l'information est étroitement liée à la transmission. S'il est enfoui dans les montagnes, même l'oracle du ciel n'est que rebut. Et la fonction fondamentale d'Internet est d'assurer la transmission des renseignements la plus exhaustive et la plus efficace de l'histoire.

Contrairement aux progrès lents et répétés de la productivité dans les temps anciens, la société de l'information est plus susceptible d'adopter la tendance d'une interconnexion plus large et plus complète, ce qui ne fera que s'accélérer et s'améliorer constamment. Par conséquent, l'absence de règles internationales dans l'espace numérique mettra en péril le développement de l'économie numérique mondiale.

Bien que les États-Unis prennent des mesures qui ne sont pas propices à la sécurité des données, ils continuent d'accuser sévèrement d'autres pays de mettre en danger le leur. Aucun pays ne peut justifier cette hégémonie. Il ne faut pas laisser aux États-Unis le soin de déterminer quels produits sont sûrs ou de « condamner » ceux qui mettent en péril la sécurité des données dans d'autres pays.

L'ère durant laquelle un pays hégémonique pouvait assouvir avec égoïsme sa cupidité aux dépens d'entités subordonnées est définitivement révolue. Il est évident qu'un pays visionnaire se laissera guider par le courant de son époque et déploiera des efforts concertés pour assurer la circulation fluide de l'information dans le cadre de règles équitables et mutuellement avantageuses. (Auteurs : Zhang Mengran, Lu Zijian et Long Yun)

