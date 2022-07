SCS Global Services vérifie que les produits maraîchers du Marché des Fermes Lufa sont exempts de résidus de pesticides.

UNE CERTIFICATION VÉRIFIANT L'ABSENCE DE RÉSIDUS DE PESTICIDES

MONTRÉAL, le 8 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Les Fermes Lufa sont fières d'annoncer que SCS Global Services certifient maintenant que les fruits et les légumes vendus sur leur Marché en ligne sont « sans résidus de pesticides ». Étant le premier marché fermier en ligne au Canada à l'appliquer, cette certification vérifie l'absence de résidu de pesticides, herbicides ou fongicides de synthèse. Les logos des certifications biologiques et « sans résidus de pesticides » figurent dorénavant sur chaque fiche-produit du Marché.

Processus de certification

Les producteurs éligibles, incluant les serres sur toit des Fermes Lufa, doivent fournir des échantillons de leurs fruits et légumes qui seront périodiquement testés en laboratoire par SCS pour vérifier l'absence de résidus de pesticides. La certification continue exige qu'aucun résidu de pesticide ne soit détectable au-dessus de 0,01 partie par million. « Notre certification sans résidus de pesticides utilise le protocole le plus rigoureux qui soit, ce qui fait que la barre à franchir est exceptionnellement haute » souligne Brandon Nauman, directeur technique de SCS. Les résultats allant jusqu'à 0,05 partie par million nécessitent la mise en œuvre de mesures correctives. Tous les produits contenant un résidu de pesticide supérieur à 0,05 partie par million ne sont pas éligibles au programme. « À partir de maintenant, le but est d'offrir que des produits maraîchers certifiés biologiques ou sans résidus de pesticides », affirme Frédéric Leblond, directeur des achats des Fermes Lufa.

Une étape cruciale de la croissance des Fermes Lufa

En plus de cette certification, Les Fermes Lufa se sont dotées d'un processus rigoureux quant à la sélection de leurs partenaires : ils examinent chaque producteur, portant une attention particulière aux nombreux critères de durabilité, dont l'utilisation de pesticides de synthèse. « C'est un pas de plus vers la création du système alimentaire le plus sain et le plus durable, et nous sommes vraiment fiers de pouvoir ajouter un élément qui renforcera la confiance des Lufavores » assure Lauren Rathmell, cofondatrice et co-PDG des Fermes Lufa.

LES FERMES LUFA

Les Fermes Lufa ont pour mission de changer la façon dont les gens mangent en cultivant durablement des aliments là où ils vivent, en partenariat avec des centaines de fermiers et d'artisans locaux, afin de fournir à leurs abonnés des aliments frais, locaux et responsables à partir de leur Marché en ligne. Pour plus d'informations sur Les Fermes Lufa, veuillez consulter leur site web .

SCS Global Services

SCS est un leader dans le domaine des normes de durabilité et de la certification par tierce partie depuis 1984 au sein des secteurs des ressources naturelles, de l'environnement, de l'alimentation, de l'agriculture, et du climat. En partenariat avec des entreprises, des agences gouvernementales et des ONG, SCS applique une évaluation indépendante, une science exacte et des solutions innovantes afin de contribuer à la promotion des normes responsables de demain, reconnaissant les entreprises qui travaillent de manière durable. Pour plus d'informations sur SCS Global Services, veuillez consulter leur site web .

Renseignements: Laurence Moreau, Coordonnatrice aux communications, Les Fermes Lufa, [email protected], 438-728-1282