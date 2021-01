Scott Moir invite les Canadiens à célébrer la fierté nationale grâce à la campagne Le Canada, c'est chez moi

Scott Moir, un des plus grands danseurs sur glace au monde, a établi un partenariat avec Club HouseMD, French'sMD et Billy BeeMD lors de la campagne Le Canada, c'est chez moi pour unir les gens et célébrer le meilleur du Canada. Cette présentation unique, une lumière vive dans la noirceur de l'hiver, mettra en vedette une mosaïque de photos transformées en icônes canadiennes comme une feuille d'érable, le phare de Peggy's Cove, les Rocheuses, le stade olympique de Montréal et une carte du Canada.

Après avoir représenté le Canada sur la scène internationale durant des années, la fierté nationale et la passion pour tout ce qui est canadien de Scott est illustré par l'initiative Le Canada, c'est chez moi. « Alors que nous commençons une nouvelle année, nous souhaitons répandre le bonheur et l'optimisme, tout en rappelant aux Canadiens la beauté de leur quotidien. J'encourage tous les Canadiens à partager des photos de ce que le Canada représente pour eux et à prendre part à ce moment culturel. C'est une occasion de penser à ce qui distingue ce pays des autres : ses habitants, ses repas mémorables, ses événements sportifs, ses villes adorées - soit tout ce qui représente leur amour de ce pays », indique M. Moir.

Chaque marque qui prend part à la campagne est fortement ancrée dans la communauté canadienne. Depuis 137 ans, Club House fait partie de London, en Ontario, en préparant une gamme de saveurs adorées en cuisine sur lesquelles les Canadiens peuvent compter chaque jour. Le ketchup French's est fait à partir de tomates 100 % canadiennes provenant de Leamington, en Ontario, puis préparé et embouteillé en Ontario. Le miel Billy Bee, un classique canadien depuis plus de 60 ans, est cultivé localement en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.

« En 2020, nous avons célébré ce que signifie être Canadien en interprétant notre hymne national de façon unique pour la fête du Canada et en soulignant la diversité dans nos repas de l'Action de grâces. Dans le même esprit, nous rendons hommage à notre identité par la lumière et l'inspiration à travers les yeux des Canadiens, affirme Trevor Squires, directeur général de McCormick Canada. Le Canada, c'est chez moi, notre magnifique pays du nord véritable, fort, diversifié et libre. »

Plus de détails sur la façon dont tous les Canadiens peuvent participer :

Partagez des photos pour le spectacle de lumières en utilisant #LeCanadacestChezMoi sur Instagram, Facebook ou Twitter d'ici le 19 janvier.

Découvrez-en davantage sur la campagne maintenant et bientôt, tout le monde au pays pourra profiter du spectacle de lumières au MyHomeisCanada.ca ou au ChezMoiCestleCanada.ca.

Dans les semaines à venir, les résidents de Toronto pourront voir le spectacle de lumières extérieur au Evergreen Brick Works (550 Bayview Ave , Toronto, Ontario - dans la cour principale, en passant par le stationnement principal). Les dates et les heures du spectacle de lumières seront annoncées bientôt.

À propos de Club HouseMD

Les origines de Club House remontent à 1883, au moment où l'entreprise fait ses débuts à London, en Ontario, et aujourd'hui, elle est la marque d'assaisonnement incontournable au Canada. Depuis plus de 135 ans, Club House donne une saveur exceptionnelle aux aliments canadiens grâce à ses épices, fines herbes, mélanges d'assaisonnement, extraits, colorants alimentaires, mélanges à sauce et autres produits savoureux offerts chez les détaillants et entreprises de services alimentaires. Visitez le www.salutsaveur.ca pour plus d'information et pour découvrir nos recettes.

À propos de French'sMD

French's a été présentée pour la première fois au hot-dog, ainsi qu'au public, à l'Exposition universelle de 1904. Ce fut un coup de foudre dès la première bouchée. Au fil des ans, French's est devenu une marque incontournable, des stades aux cours arrière, sans oublier les tables des Fêtes. La gamme de produits French's comprend le ketchup aux tomates, la moutarde jaune Classic Yellow, la sauce Worcestershire, les oignons frits croustillants et plus encore. Visitez le www.salutsaveur.ca pour plus d'information et pour découvrir nos recettes.

À propos de Billy BeeMD

Un classique pour les Canadiens depuis plus de 60 ans, le miel Billy Bee est cultivé localement chez des apiculteurs en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. Le miel Billy Bee est pur et naturel à 100 % et ne contient ni agent de conservation ni additif. Billy Bee participe également au programme de certification True Source HoneyMC, qui retrace l'origine du miel et certifie que l'approvisionnement se fait dans un souci d'éthique et de transparence. Ramenez à la maison la douceur des produits Billy Bee.

Club House, French's et Billy Bee sont des marques de McCormick & Company (MKC). En tant que chef de file mondial en matière de saveurs, McCormick a développé une gamme de grandes marques de saveurs qui rehaussent le plaisir de la nourriture auprès des gens partout dans le monde. Tous les jours, peu importe où vous êtes et ce que vous mangez ou buvez, vous savourez probablement un mets aromatisé par McCormick.

