SCOLOCO, la jeune marque québécoise de sneakers dépareillés unisexes en cuir de pomme, s'aligne sur les fondements du développement durable

À cet objectif s'ajouta un autre défi : la recherche d'une manufacture éthique et de matériaux écologiques. À défaut de trouver une manufacture québécoise, SCOLOCO se tourna vers des artisans professionnels au Portugal et retint le cuir de pomme (Pellemela) provenant de l'Italie, comme matériau de base en raison de ses qualités de souplesse, respirabilité et de moindre impact environnemental. « Nos sneakers sont 100 % véganes, 100 % éthiques et en partie écologiques. Nous ambitionnons de les rendre un jour 100 % écoresponsables, » lance Fabienne Dionne, sœur de Brigitte et autre propriétaire de SCOLOCO.