SCOLOCO, la jeune marque québécoise de sneakers dépareillés unisexes en cuir de pomme, s'aligne avec les fondements du développement durable

SAINT-SAUVEUR, QC, le 26 avril 2022 /CNW Telbec/ - « Dès le début, nous voulions créer une entreprise qui, tout en recherchant une efficacité économique, soutiendrait l'équité sociale et la protection de l'environnement. Sur le plan sociétal, notre idée était claire : nous voulions concevoir des sneakers dépareillés pour faire l'éloge de la différence sous toutes ses formes, qu'elle soit corporelle, ethnique, sexuelle ou cognitive. Nous avons fait le pari de changer la perception stéréotypée de ce qui est beau et acceptable et de créer un mouvement de personnes qui porteraient fièrement nos valeurs à leurs pieds, » avance Brigitte Dionne, l'une des propriétaires de l'entreprise.

À cet objectif s'ajouta un autre défi, soit la recherche d'une manufacture éthique et de matériaux écologiques. À défaut de trouver une manufacture québécoise, SCOLOCO se tourna vers des artisans professionnels au Portugal et retint le cuir de pomme (Pellemela) provenant de l'Italie, comme matériau de base en raison de ses qualités de souplesse, respirabilité et de moindre impact environnemental. « Nos sneakers sont 100 % véganes, 100 % éthiques et en partie écologiques. Nous ambitionnons de les rendre un jour 100 % écoresponsables, » lance Fabienne Dionne, sœur de Brigitte et autre propriétaire de SCOLOCO.

Des valeurs qui aboutissent à une offre exclusive et audacieuse

SCOLOCO occupe une niche en Amérique du Nord avec son offre distinctive de sneakers dépareillés non genrés. Pour se distinguer davantage, SCOLOCO appose sur chacun des modèles des œuvres de jeunes artistes :

PrismaLOCO signé par la jeune peintre MEG de Québec,

EroLOCO signé par le bédéiste Jipi Perreault de Montréal

MiroLOCO signé par la designer Ari B.Miro de Barcelone .

Chaque modèle représente une édition limitée.

Autre caractère propre à SCOLOCO : son volet entreprise-école

L'entreprise a pris naissance en 2018 dans un cours d'initiation à l'entrepreneuriat offert par Brigitte Dionne, ex-enseignante au Collège Sainte-Anne. L'implication de SCOLOCO dans la formation de futur.e.s entrepreneur.e.s responsables se poursuit depuis. Chaque année, de nouvelles cohortes d'élèves suivent en classe des stages chez SCOLOCO supervisés par Marilou Bourassa, enseignante et responsable du Programme entrepreneurial au Collège. Voici une vidéo qui découle de leurs tâches à titre de stagiaires, dans laquelle ils présentent les nouveaux modèles avec l'ambassadrice de SCOLOCO Barbada.

SOURCE SCOLOCO

Renseignements: Brigitte Dionne, 514 501-1501, [email protected]