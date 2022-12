SCOLOCO, la jeune marque québécoise de sneakers dépareillés unisexes en cuir de pomme, présente une petite touche techno à son nouveau modèle. Unique et avant-gardiste.

SAINT-SAUVEUR, QC, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - SCOLOCO, la jeune marque québécoise de sneakers écoresponsables non genrés haut de gamme, brise les diktats de la mode de la chaussure en se positionnant depuis sa création dans les sneakers dépareillés. Véganes en cuir de pomme, produits à la main par des artisans du Portugal, les sneakers SCOLOCO, font l'éloge de la différence sous toutes ses formes qu'elle soit corporelle, ethnique, sexuelle ou cognitive. Tous les modèles de sneakers subliment la différence et mettent en valeur des œuvres de jeunes artistes du Québec ou d'outre-mer. La toute dernière collection de la marque, le modèle AnimLOGO, va encore plus loin en ce sens en proposant cette fois une œuvre animée en réalité augmentée. De fait, l'illustration de la marque qui représente deux personnes différentes qui s'épaulent et qui est apposée sur un des sneakers recouvre tout son sens grâce à l'œuvre animée de la jeune Montréalaise Béatrice Lane. En positionnant un cellulaire sur l'illustration, le consommateur découvre une autre dimension donnée au logo de SCOLOCO par cette jeune artiste qui exprime à sa façon la relation harmonieuse entre deux personnes différentes.

Nouveau modèle avec une œuvre animée en réalité augmentée du logo de SCOLOCO apposé sur un sneaker. (Groupe CNW/SCOLOCO)

« C'est unique en Amérique du Nord et c'est une petite touche techno qui va faire jaser. Nous avons l'intention d'ailleurs de poursuivre en 2023 avec d'autres œuvres animées. Nous conservons notre niche de produits distinctifs écoresponsables, » explique Fabienne Dionne, coprésidente et directrice générale de la compagnie.

Classique dans sa dissemblance, le modèle AnimLOGO se décline en trois couleurs : Pellemela blanc et noir, blanc et cognac ainsi que blanc et marine.

Autre caractère propre à SCOLOCO : son volet entreprise école

L'entreprise a pris naissance en 2019 dans un cours d'initiation à l'entrepreneuriat offert par Brigitte Dionne, ex-enseignante au Collège Sainte-Anne et coprésidente fondatrice de l'entreprise. L'implication de SCOLOCO dans la formation de futur.e.s entrepreneur.e.s responsables se poursuit depuis. Chaque année, de nouvelles cohortes d'élèves suivent en classe des stages chez SCOLOCO supervisés par Marilou Bourassa, enseignante et responsable du Programme entrepreneurial au Collège.

Info sur Collège Sainte-Anne : https://sainteanne.ca/

SOURCE SCOLOCO

Renseignements: Brigitte Dionne, 514 501-1501, [email protected]