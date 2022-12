TORONTO, le 2 déc. 2022 /CNW/ - Brookfield Asset Management Inc. (TSX : BAM) et Brookfield Asset Management Reinsurance Partners (titres échangeables de catégorie A) (TSX : BAMR) vont procéder à une scission de leurs activités de gestion d'actifs avec transfert aux actionnaires à raison d'une action de la société détachée pour chaque quatre actions de catégorie A. Immédiatement après la scission, Brookfield Asset Management sera renommée Brookfield Corporation et son titre se négociera sous le nouveau symbole BN. Les actions devraient être négociées à compter du 12 décembre 2022. La société détachée utilisera le symbole BAM et portera le nom de Brookfield Asset Management. S&P Dow Jones Indices traitera la scission comme une opération à prix nul.

Les actions distribuées de la nouvelle Brookfield Asset Management à la Bourse de Toronto (TSX) seront ajoutées à un prix nul à tous les indices dont Brookfield Asset Management est une composante, à l'ouverture des marchés le lundi 12 décembre 2022. De plus, dès l'ouverture le 13 décembre 2022, les nouvelles actions BAM seront combinées aux actions obtenues de la distribution de BAMR. Par conséquent, la nouvelle société Brookfield Asset Management Inc. verra ses actions augmenter à 421 279 250, avec un coefficient de pondération des actions qui demeurera à 0,87.

À la suite de la distribution, l'indice S&P/TSX 60 comptera 61 titres le 12 décembre 2022 jusqu'à la clôture. À ce moment-là, le plus petit titre, Groupe SNC-Lavalin Inc. (TSX : SNC), sera retiré de l'indice afin de maintenir le compte fixe et de réduire au minimum les transactions excessives. Cette modification entrera en vigueur le mardi 13 décembre 2022 avant l'ouverture des marchés.

