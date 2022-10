Un organisme à but non lucratif inaugure une ferme urbaine sur le site canadien de Scientific Games.

ATLANTA, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Scientific Games s'est associé à une organisation à but non lucratif de Montréal pour développer une ferme agricole urbaine sur le site canadien de production de jeux de loterie instantanée de l'entreprise. La Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve construira une ferme communautaire durable sur le terrain de Scientific Games. En plus de contribuer à approvisionner la communauté locale, le projet s'inscrit dans un effort plus large de la ville de Montréal visant à verdir les zones industrielles. La ferme urbaine de Scientific Games permettra également de créer des emplois, d'offrir des ateliers éducatifs aux écoles et à d'autres organismes, et d'intégrer un programme entrepreneurial pour les adultes ayant une déficience intellectuelle.

Scientific Games s'est associé à une organisation à but non lucratif de Montréal pour développer une ferme agricole urbaine sur le site canadien de production de jeux de loterie instantanée de l'entreprise.

Benoist De Peyrelongue, directeur général de La Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve, a déclaré : « Nous sommes heureux que Scientific Games partage la même vision que la CCHM afin de soutenir la communauté locale grâce à cette ferme urbaine. Il s'agit de la deuxième ferme que la CCHM a construite dans le quartier dans le cadre de sa mission de promotion du droit à une alimentation saine par le biais d'une économie circulaire et communautaire. Nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve. »

Les produits frais de la ferme urbaine seront destinés à 40 cuisines collectives locales, au magasin communautaire de la CCHM et à d'autres organisations qui vendent des fruits et légumes de qualité à bas prix. Ils seront également utilisés dans les paniers alimentaires distribués aux familles monoparentales et aux résidents les plus vulnérables de la communauté.

Marc-André Doyon, vice-président Canada de Scientific Games, a déclaré : « La ferme agricole urbaine de notre site de Montréal est un projet sur lequel nous travaillons depuis quelque temps, et nous sommes ravis de planter les premiers arbres fruitiers avant l'arrivée de l'hiver et de commencer à préparer le sol pour la grande plantation de légumes, de petits fruits et d'autres arbres fruitiers qui aura lieu à la fin du printemps. »

La ferme devrait produire 10 tonnes de fruits et légumes en 2022-23 et 15 tonnes en 2023-24. Dans une année moyenne, ces produits permettront de fournir 150 000 repas et de remplir plus de 2600 paniers alimentaires. L'installation d'une serre est prévue en 2023-24.

Dena Rosenzweig, directrice des affaires juridiques de Scientific Games, qui dirige les programmes d'environnement, de développement durable et de gouvernance de l'entreprise, a déclaré : « Ce projet avec la CCHM est un exemple phare en matière de responsabilité sociale et de développement durable ayant un réel impact sur la communauté. La ferme agricole urbaine s'aligne sur les actions ESG actuelles et les projets futurs de notre entreprise. C'est un gain pour tous et nous sommes honorés d'y participer. »

Scientific Games, qui a remporté trois prix Communitas 2022 pour la responsabilité sociale des entreprises, a investi une somme importante dans le projet de ferme urbaine sur son site de Montréal en permettant l'utilisation du terrain, la construction d'une clôture et aidant à financer l'approvisionnement en eau et en électricité. De plus, les employés de l'entreprise auront l'occasion de faire du bénévolat à la ferme.

L'entreprise fournit des jeux en ligne et de vente au détail, des technologies, des analyses et des services à 130 loteries dans 50 pays du monde, dont presque toutes les loteries nord-américaines.

À propos de Scientific Games

Scientific Games est un leader mondial dans le domaine de la vente, des produits numériques, de la technologie et des services qui génèrent des bénéfices pour les programmes de loterie et de paris sportifs soutenus par les gouvernements. Des plateformes de jeux aux expériences de divertissement excitantes, en passant par des solutions innovantes de ventes numériques et au détail, nous améliorons l'expérience de jeu chaque jour. Nous sommes les pionniers du secteur en matière d'analyse de données, de solutions de vente au détail et en ligne. S'appuyant sur des partenariats de confiance depuis 1973, Scientific Games allie innovation, performance et sécurité pour faire avancer l'industrie de manière responsable. Pour plus d'informations, visitez scientificgames.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1923386/Urban_farm_project___soil_turning_panorama_2.jpg

SOURCE Scientific Games LLC

Renseignements: CONTACT : Demandes médiatiques : [email protected]