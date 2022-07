L'entreprise est un fournisseur de confiance de Loto-Québec depuis plus de cinq décennies, ayant célébré le 50 e anniversaire de cette dernière en 2020 et ayant employé des générations de travailleurs dans le cadre de ses activités canadiennes au Québec. Scientific Games a reçu la certification mondiale de la World Lottery Association à titre de fournisseur de jeux responsable.

« Scientific Games est un partenaire d'affaires de Loto-Québec et un employeur au Québec depuis de nombreuses années. Les dirigeants de l'entreprise comprennent ce que nous voulons accomplir en créant des jeux instantanés divertissants pour nos joueurs. Ils nous aident aussi à créer des jeux à gratter plus écologiques, qui nous permettent de réduire notre empreinte environnementale », a déclaré Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

« Nous avons fait un investissement important dans les technologies de production à notre installation de Montréal afin d'innover et de créer de nouveaux jeux pour le plaisir des joueurs québécois et d'appuyer Loto-Québec dans sa mission, a déclaré John Schulz, président, Amériques et produits instantanés mondiaux chez Scientific Games. Avec cinq installations de production de jeux instantanés sur quatre continents, notre envergure mondiale nous permet de soutenir Loto-Québec et tous nos clients grâce à une capacité de production de jeux et à des solutions de distribution inégalées qui font de Scientific Games le partenaire commercial de choix en matière de loterie. »

Scientific Games a produit plus de 4 500 jeux instantanés pour Loto-Québec à l'installation de Montréal au cours des 50 dernières années, y compris son tout premier jeu. À cette installation sont également produits des jeux pour quatre sociétés de loterie provinciales au Canada et la Société de la loterie interprovinciale, ainsi que pour les États-Unis, la France, la Hongrie, l'Australie et d'autres pays.

Scientific Games est le plus grand créateur, producteur et fournisseur de services en matière de jeux instantanés au monde, et le principal fournisseur de neuf des dix meilleures sociétés de loterie produisant des jeux instantanés au monde (selon le World Lottery Almanac 2022 de La Fleur). Les produits de l'entreprise génèrent plus de 70 % des ventes au détail de billets de jeux instantanés à l'échelle mondiale.

Scientific Games fournit des jeux, des technologies et des services à 130 sociétés de loterie dans 50 pays à travers le monde, y compris presque toutes celles de l'Amérique du Nord.

© 2022 Scientific Games, LLC. Tous droits réservés.

À propos de Scientific Games

Scientific Games est un important fournisseur de produits, de technologies et de services en matière de loterie pour les programmes de loterie soutenus par le gouvernement à l'échelle mondiale. Des systèmes en arrière-plan de pointe aux expériences de divertissement passionnantes, en passant par des solutions de vente et solutions numériques novatrices, nous améliorons le jeu tous les jours. Nous faisons passer la conception des jeux à un niveau supérieur et nous sommes des pionniers de l'analyse des données et de la loterie en ligne. S'appuyant sur des partenariats de confiance, Scientific Games combine de nombreuses innovations, le rendement et un sentiment de sécurité inébranlable qui lui permettent de propulser l'industrie de manière responsable. Pour en savoir plus, consultez le scientificgames.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1861563/2022_LotoQuebec_PRNews.jpg

SOURCE Scientific Games LLC

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]