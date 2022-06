Sciences de la vie - Plus de 2,5 M$ à Laurent Thérapeutiques pour tester un médicament contre la COVID-19

QUÉBEC, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ -Le gouvernement du Québec confirme l'octroi, par l'entremise d'Investissement Québec à titre de mandataire, de 2 542 250 $ à la société de biotechnologie Laurent Thérapeutiques. Cette aide financière vise à appuyer la réalisation d'une étude clinique afin d'évaluer l'efficacité de son médicament phare, le LAU-7b, pour traiter des symptômes modérés à sévères liés à la COVID-19. Cette contribution est versée par le biais du programme BioMed Propulsion.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Au début de la pandémie, l'entreprise a effectué une étude clinique et a obtenu des résultats positifs. Évaluée à plus de 10 millions de dollars, celle-ci servira à confirmer le potentiel de ce médicament en vue de son approbation par les autorités de Santé Canada et de la Food and Drug Administration.

Citation :

« En appuyant cette étude clinique, notre gouvernement contribue à améliorer la santé des patients atteints de la COVID-19 et à faire rayonner les innovations et les entreprises d'ici. C'est ce type d'initiatives dont nous avons besoin pour atteindre les objectifs de la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Faits saillants :

Fondée en 2012 et située à Montréal, l'entreprise Laurent Thérapeutiques se spécialise dans le développement de molécules pour le traitement des maladies inflammatoires rares. Le LAU-7b a été développé pour traiter l'inflammation pulmonaire chronique causant des dommages irréversibles aux poumons des patients atteints de la fibrose kystique.

située à Montréal, l'entreprise Laurent Thérapeutiques se spécialise dans le développement de molécules pour le traitement des maladies inflammatoires rares. Le LAU-7b a été développé pour traiter l'inflammation pulmonaire chronique causant des dommages irréversibles aux poumons des patients atteints de la fibrose kystique. Le gouvernement du Québec a participé au financement de l'étude clinique précédente à hauteur de 2 millions de dollars par le biais du programme ESSOR.

Administré par Investissement Québec, le programme BioMed Propulsion offre un appui financier aux entreprises de biotechnologie et de technologie médicale ayant déjà franchi les premiers stades de leur développement. Il facilite aussi le maillage avec des partenaires investisseurs et stratégiques, ce qui favorise l'émergence de nouveaux fleurons québécois.

Lancée en mai dernier, la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025 permettra des interventions de 569 millions de dollars afin de soutenir des investissements directs estimés à près de 2 milliards de dollars. Elle propose dix mesures réparties à travers ces cinq axes d'intervention :

générer des synergies pour relever les grands défis de santé;



développer le capital humain et attirer les talents;



soutenir la création et la croissance d'entreprises innovatrices;



attirer et concrétiser des projets d'investissement;



stimuler la commercialisation des innovations.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710