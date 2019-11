Sciences de la nature - Un DEC restera un DEC partout au Québec réaffirme un comité d'experts

MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) salue le rapport du comité d'experts sur la révision du programme d'études collégiales Sciences de la nature. En réaffirmant le caractère national de la formation, le comité répond aux enseignantes et aux enseignants qui craignaient notamment des variations dans le programme d'études préuniversitaires selon les collèges, ce qui aurait pu limiter l'admissibilité des étudiantes et des étudiants à l'université.

Pour Yves de Repentigny, vice-président et responsable du regroupement cégep de la Fédération, le comité a su bien saisir les enjeux soulevés par la révision du programme. « La cohérence et la continuité de la formation collégiale et universitaire sont préservées. Le cursus qualifiant est maintenu. L'inverse aurait été problématique pour des milliers d'étudiantes et d'étudiants. Les consultations et les discussions sur le nouveau programme se feront maintenant plus sereinement, » souligne Yves de Repentigny.

Le comité d'experts recommande aussi d'éviter les erreurs soulevées lors de la première consultation du printemps 2018. À ce moment-là, les enseignantes et les enseignants des cégeps s'étaient opposés au processus et avaient réclamé un moratoire pour éviter une révision bâclée du programme. Les délais de consultation étaient jugés trop courts par les acteurs du milieu. Les recommandations du comité sont donc bien accueillies par la Fédération.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 39 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. La fédération est l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux.

