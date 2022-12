L'entreprise affiche des résultats financiers trimestriels exceptionnels à la suite de son acquisition des capacités d'apprentissage automatique de Zebrium.

RESTON, Virginie, le 16 déc. 2022 /CNW/ -- ScienceLogic a obtenu de solides résultats selon le rapport Forrester Wave de 2022 pour ce qui est de l'analyse des opérations informatiques, ayant obtenu les notes les plus élevées possibles en matière de vision du produit, de la feuille de route d'exécution, du rendement et des critères d'automatisation et de correction, ainsi que les deuxièmes notes les plus élevées pour le critère de cartographie de dépendance/topologie. Ces résultats font suite à l'acquisition de Zebrium, une société d'analyse spécialisée dans l'apprentissage automatique, et à un troisième trimestre extrêmement rentable axé sur la croissance.

Les environnements des technologies de l'information (TI) ordinaires font perdre du temps, gaspillent des ressources et augmentent les risques en raison de la complexité, des tâches manuelles courantes et des erreurs humaines. L'objectif de ScienceLogic est de sortir de l'ordinaire et d'atteindre une visibilité, une efficacité et une précision sans précédent pour les équipes des opérations des TI et les entreprises.

Forrester affirme que ScienceLogic est très performante

Dans l'analyse du rapport The Forrester WaveMD : Artificial Intelligence For IT Operations, Q4 2022, l'entreprise a reçu les notes les plus élevées possibles en matière de vision du produit, de feuille de route d'exécution, de rendement, de surveillance des infrastructures, de quantification et de validation des données, de cartographie (flux généraux et technologiques), et selon les critères d'automatisation et de correction. Forrester a cité l'orientation stratégique de ScienceLogic comme étant « une vision différenciée et axée sur le service qui incarne sa stratégie d'innovation centrée sur le client et qui s'harmonise avec cette dernière ». Selon le rapport Forrester, « ScienceLogic est un bon outil pour les entreprises à la recherche d'une solution simple et sûre à déployer et qui peut être facilement intégrée à une grande variété de technologies complémentaires. »

Capacités renforcées par l'acquisition de Zebrium

En octobre, ScienceLogic a annoncé l'acquisition de la société d'analyse spécialisée dans l'apprentissage automatique Zebrium afin de trouver automatiquement la cause profonde de problèmes d'application complexes et modernes. Il s'agit d'une étape importante qui ajoutera des diagnostics d'application à sa plateforme pour la première fois, ce qui permettra aux clients de réduire leurs coûts de TI et d'offrir une expérience supérieure aux clients et aux employés en réduisant considérablement le temps nécessaire pour relever, diagnostiquer et résoudre les problèmes qui ont une incidence sur les services de l'entreprise.

« Les organisations doivent investir dans des initiatives de transformation numérique, mais elles s'inquiètent du coût énorme lié aux équipes de TI qui doivent mener ces initiatives, a déclaré Dave Link, chef de la direction de ScienceLogic. Elles doivent se fier à des machines pour analyser leurs données et agir en conséquence, ce que notre technologie leur permet de faire plus rapidement et à moindre coût. Zebrium sera un énorme atout pour notre succès continu. »

De solides résultats financiers témoignent de la dynamique stratégique de ScienceLogic

Au troisième trimestre, soit le plus récent trimestre pour lequel les résultats financiers sont disponibles, ScienceLogic a affiché une croissance de 36 % par rapport à l'année précédente et une nouvelle valeur contractuelle annuelle nette de 10,78 M$, ce qui représente une augmentation de plus de 95 % par rapport à la valeur contractuelle annuelle nette depuis le début de l'année au deuxième trimestre de 2022.

En particulier, ScienceLogic a affiché une forte croissance de ses activités fédérales, sur le marché en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, des fournisseurs de services et des fournisseurs de télécommunications. Elle a également démontré son engagement continu à vendre à l'aide de canaux indirects, par exemple, en concluant une entente avec l'important revendeur CDW, un nouveau client.

À propos de ScienceLogic

ScienceLogic travaille à l'automatisation intelligente d'opérations informatiques afin de libérer les talents des TI, d'accélérer l'innovation et la transformation, et de produire des résultats. La plateforme d'analyse des opérations informatiques de ScienceLogic assure le suivi des données des clients dans les nuages et dans les locaux physiques, ce qui permet une visibilité et une automatisation des services numériques. https://sciencelogic.com

