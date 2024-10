Les plus grands noms de la coiffure unissent leurs forces alors que Schwarzkopf Professional élargit son programme de coloriste de célébrités

LOS ANGELES, 22 octobre 2024 /CNW/ -- Schwarzkopf Professional, un pionnier bien-aimé de l'industrie capillaire depuis 1898, annonce aujourd'hui une collaboration historique qui la renforce en tant que marque de couleurs pour les coloristes les plus recherchés d'Hollywood. Reconnue pour son excellence en matière d'innovation en matière de colorants capillaires, Schwarzkopf Professional dévoile Jacob Schwartz, célèbre coloriste des cheveux, en tant qu'ambassadeur américain de la tendance des colorants capillaires et Tracey Cunningham, copropriétaire du Mèche Salon à Beverly Hills, en tant que directrice de la création de Color & Technique aux États-Unis. Ces annonces stratégiques permettent à la marque mondialement reconnue de continuer d'accroître organiquement sa présence en Amérique du Nord, de stimuler les tendances nationales et d'offrir aux colorants capillaires de partout au pays la capacité de tirer parti des techniques utilisées par les plus grandes vedettes d'Hollywood.

Jacob Schwartz, ambassadeur professionnel de la tendance des colorants capillaires aux États-Unis, Schwarzkopf, et Tracey Cunningham, directrice de la création, Couleur et technique, Schwarzkopf Professional, États-Unis

Cunningham et Schwartz sont les ajouts parfaits à la famille Schwarzkopf Professional à mesure que la marque élargit son réseau d'ambassadeurs. L'an dernier, Schwarzkopf a fait appel à Chris Appleton, l'un des stylistes les plus recherchés d'Hollywood, en tant qu'ambassadeur mondial des couleurs de Schwarzkopf, ce qui lui a permis de mieux définir sa présence dans la conversation des célébrités américaines. « Tracey et Jacob sont synonymes de servir l'élite hollywoodienne et d'être à jamais à l'avant-garde des tendances en matière de coiffure. « Leur engagement à l'égard de l'excellence des couleurs en a fait des partenaires ultimes, a déclaré Michelle Chandler, directrice générale de Schwarzkopf Professional U.S. « En plus de travailler quotidiennement avec les talents figurant sur la liste A où leur expertise en matière de couleurs brille, « Ce qui nous a vraiment attirés vers Tracey et Jacob, c'est leur chaleur et leur ouverture pour partager et éduquer leurs techniques. Grâce à la formation continue des coloristes, ces partenariats encourageront les clients à demander des produits Schwarzkopf Professional dans le salon pour recréer leur apparence de célébrité préférée. Peu importe où se trouvent les clients, ils peuvent être assurés que les salons qui transportent Schwarzkopf Professional donneront à leur coloriste les outils nécessaires pour offrir l'apparence désirée."

Le partenariat avec Jacob Schwartz se termine par des années d'utilisation des formules professionnelles de Schwarzkopf avec sa clientèle figurant sur la liste A. M. Schwartz a d'abord attiré l'attention de la marque grâce à son travail remarquable dans l'élaboration de la formule pour les serrures Golden de Margot Robbie. Schwartz s'est d'abord aligné sur Schwarzkopf lorsque la marque a collaboré avec Mattel en 2023 avec sa gamme BLONDME. Il était l'éducateur idéal pour parler de la façon d'obtenir des couleurs blondes emblématiques. Il était tout à fait naturel de collaborer de façon plus globale. « J'utilise Schwarzkopf sur mes clients depuis des années, et ce fut un honneur d'officialiser le partenariat avec Schwarzkopf, a déclaré Jacob Schwartz. La gamme BLONDME a transformé la façon dont j'aborde ma technique d'or et me permet d'accomplir un véritable art avec chaque client.

Mme Schwartz, qui travaille aux côtés de Mme Cunningham à Mèche, l'a réintroduite à la marque, ce qui l'a finalement amenée à suivre son exemple et à délaisser l'alignement des couleurs professionnel qui s'étendait sur près de deux décennies. La portée mondiale, l'esprit de collaboration et l'engagement envers l'innovation de Schwarzkopf Professional ont également inculqué à Cunningham la confiance nécessaire pour mener à bien sa mission au Salon Mèche, où Cunningham est copropriétaire.

« Je suis ravi d'annoncer que je me suis joint à l'équipe Couleur de Schwarzkopf Professional à titre de directeur de la création, Couleur et technique, États-Unis. Je suis coloriste depuis des décennies, travaillant avec des célébrités et tous les changements de couleur des cheveux dont les acteurs ont besoin pour passer d'un rôle à l'autre. Cela m'oblige à faire confiance aux produits de couleur que j'utilise, tout comme mes clients me font confiance pour obtenir des résultats!" a déclaré M. Cunningham. « Au cours des derniers mois, l'équipe de Schwarzkopf Professional a passé des heures avec moi pour tester et convertir chacune de mes formules à Mèche, le salon dont je suis copropriétaire. Changer de ligne de démarcation a été une idée extraordinaire à envisager, mais les résultats ont vraiment porté leurs fruits! Les autres coloristes du salon ont été très intéressés à essayer quelque chose de différent et c'est vraiment inspirant de cheminer ensemble dans ce parcours. Schwarzkopf Professional a toujours été une référence en matière de couleur dans notre industrie, et je peux dire que je crois vraiment en cette gamme et que j'ai hâte d'inspirer les professionnels à faire le changement avec moi! Ce qui me donne l'occasion de me joindre à l'équipe dans leurs laboratoires pour créer des couleurs avec leurs chimistes qui n'existent tout simplement pas. Il s'agit de compléter les nuances de votre client, de conserver son intégrité capillaire et d'aider sa force entre les rendez-vous. « Schwarzkopf Professional a été un atout pour moi dans la résolution de tous les défis quotidiens que nous devons relever. Sans nos clients fidèles et sans confiance, où en sommes-nous?"

Cunningham et Schwartz sont au service de certains des plus grands noms d'Hollywood à Mèche, la maison de l'obsession des couleurs. Charlize Theron, Emma Stone, Margot Robbie, Sydney Sweeney, Anya Taylor Joy, Paris Hilton, Khloe Kardashian, Bella Hadid, Daisy Edgar Jones, Priyanka Chopra Jonas, Lana Del Rey, Suki Waterhouse, Troye Sivan, Camilla Cabello, Bebe Rexha, Shakira, Mariah Carey et plus encore. Mèche offrira désormais la gamme complète de produits de couleur Schwarzkopf Professional.

Apprenez-en davantage et suivez le parcours de transition de Tracey & Jacob chez Schwarzkopf Professional (schwarzkopf-professional.com) et @schwarzkopfusa.

