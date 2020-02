Scholastic Canada double ses dons de livres et offre une visite de l'auteur de Super Chien, Dav Pilkey, dans le cadre de son programme Un cadeau de classe

TORONTO, le 4 févr. 2020 /CNW/ - Une école canadienne aura la chance de recevoir une visite de l'auteur à succès Dav Pilkey, créateur des séries Super Chien et Capitaine Bobette, tout en contribuant à la distribution de 200 000 livres à des jeunes lecteurs qui n'auraient autrement pas la chance d'en posséder.

Pour l'édition 2020, Scholastic Canada associe son programme Un cadeau de classe à la campagne « Fais le bien » de Dav Pilkey, qui a commencé en 2019. Cette campagne vise à encourager les lecteurs de tous les âges à redonner à leur communauté. Chaque classe qui aura atteint l'objectif de lecture participera à un tirage au sort pour tenter de gagner un grand prix : la visite de Dav Pilkey.

Grâce au programme d'alphabétisation Un cadeau de classe, pour chaque classe qui aura lu 100 livres, les clubs de lecture et le Festival du Livre de Scholastic Canada feront un don de 100 livres à des communautés dans le besoin, jusqu'à un total de 200 000 livres, doublant ainsi les dons de l'année dernière.

La série Super Chien de Dav Pilkey, qui met en vedette un personnage mi-chien mi-policier, est apparue sur les listes des meilleures ventes dès le premier livre. L'auteur déclare : « Quand j'étais enfant, j'avais des difficultés de lecture à cause de ma dyslexie et d'un TDAH. Heureusement, mes parents m'ont encouragé à lire les livres que je voulais, n'importe lesquels, ce qui m'a aidé à aimer la lecture. Avec le programme Un cadeau de classe, non seulement les enfants apprennent à rendre à la communauté, mais ils peuvent aussi choisir les livres qu'ils veulent lire, leur permettant ainsi de découvrir quels sont leurs préférés. »

« Cette année, nous sommes fiers d'associer notre programme Un cadeau de classe à la campagne Fais le bien, afin de rappeler que la lecture pour le plaisir enrichit la vie des élèves, et que ce geste simple fait aussi une différence dans la vie des enfants qui n'ont pas accès à des livres », dit Nancy Pearson, Présidente de Scholastic Canada, Marketing et Édition. « Les histoires d'auteurs incroyables, comme Dav Pilkey, apportent aux enfants la joie et l'énergie qu'elles contiennent. Chaque enfant mérite d'avoir cette opportunité - celle de savourer des histoires, de laisser libre cours à son imagination et d'avoir un livre à soi. »

« Dans ma série Super Chien, j'essaie de me concentrer sur des thèmes positifs comme la gentillesse, l'empathie et l'importance de faire le bien », dit Dav Pilkey. « Je sais que derrière chaque grand lecteur se trouve un enseignant dévoué, un bibliothécaire ou un parent. Je crois vraiment qu'en encourageant les jeunes à lire chaque jour, vous participez à faire le bien et à changer le monde. »

Depuis son lancement en 2005, le programme Un cadeau de classe a fourni plus de 1,6 million de livres en anglais et en français à des enfants canadiens, pour une valeur totale de 8 millions de dollars. Plus de 80 000 classes ont déjà participé.

La classe gagnante sera tirée au sort début juin et la visite de l'école de Dav Pilkey aura lieu à l'automne 2020.

À PROPOS DU PROGRAMME UN CADEAU DE CLASSE : Le programme Un cadeau de classe est ouvert à toutes les classes du Canada à travers les clubs de lectures et le Festival du Livre de Scholastic. Dans le but d'atteindre les communautés les plus reculées et qui en ont le plus besoin, les dons de livres seront distribués par nos partenaires, au nom de Scholastic Canada et des classes participantes. Nos partenaires sont : le collège Frontière, United Way Regina, Save the Children, le Conseil pour le développement de l'alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-Brunswick, La Coalition francophone Le goût de lire et la Fondation pour l'alphabétisation. Pour obtenir plus d'informations, visitez www.scholastic.ca/cadeaudeclasse

À PROPOS DE DAV PILKEY : En plus des séries à succès Super Chien et Capitaine Bobette, Dav Pilkey est l'auteur et l'illustrateur de plus de 60 livres, dont The Paperboy, qui a gagné un honneur Caldecott, Dog Breath, 'Twas the Night Before Thanksgiving, God Bless the Gargoyles et la série Dragon. Super Diaper Baby, la première bande dessinée de Dav Pilkey, a été publiée il y a maintenant presque 20 ans. Sa série de bandes dessinées Super Chien, dont le premier tome est paru à l'automne 2016, a été encensée par la critique, imprimée à plus de 26 millions d'exemplaires et traduite dans 38 langues. La série Capitaine Bobette, qui a aidé l'industrie à créer la catégorie de romans illustrés pour enfants, a été imprimée à plus de 90 millions d'exemplaires à ce jour, et a été adaptée au cinéma par DreamWorks, ainsi que Netflix, qui en a fait une série originale disponible actuellement. Quand Dav Pilkey était en deuxième année, il souffrait de dyslexie et de ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). À cause de ses difficultés d'apprentissage et de comportement à l'école, il a souvent été sorti de sa classe par ses enseignants. C'est ainsi que, dans les couloirs de son école, Dav Pilkey a créé des bandes dessinées mettant en vedette des superhéros qui sont aujourd'hui devenus Super Chien et Capitaine Bobette. Dav Pilkey a récemment été nommé l'une des « personnalités les plus productives » par le magazine Fast Company, la « personnalité de la bande dessinée de l'année » par The Beat et la « personnalité de l'année » par Publishers Weekly.

À PROPOS DE LA CAMPAGNE FAIS LE BIEN : En 2019, Scholastic a lancé la campagne « Fais le bien ». Inspirée par les personnages et les thèmes de la série de bandes dessinées à succès de Dav Pilkey, l'initiative encourage les lecteurs de tous les âges à redonner à la communauté d'une façon ou d'une autre, et à avoir un impact positif sur leur environnement. L'un des événements marquants de cette campagne est la tournée « Fais le bien » de Dav Pilkey. Chaque arrêt comprend une composante philanthropique, que ce soit une collecte de livres ou un don à une grande cause.

À PROPOS DE SCHOLASTIC CANADA : Scholastic Canada est la plus grande maison d'édition et le plus grand distributeur de livres jeunesse dans les deux langues officielles au pays. L'entreprise est une filiale à part entière de Scholastic Inc., qui célèbre son 100e anniversaire en 2020. Scholastic Canada est un chef de file pour les livres imprimés et numériques de qualité et pour les ressources pédagogiques. Scholastic met également à la disposition des enfants une vaste gamme de livres par l'intermédiaire de ses clubs de lecture et de son Festival du Livre dans les écoles, des librairies, des magasins de grande diffusion, des sites en ligne, et des bibliothèques scolaires et municipales. Établie au Canada en 1957, et forte d'une longue tradition de service aux écoles et aux familles, Scholastic Canada continue d'honorer son engagement d'« ouvrir un monde de possibilités » à tous les enfants. Apprenez-en davantage sur www.scholastic.ca.

