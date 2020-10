Schneider Electric nomme PCI Automatisation Industrielle son partenaire Alliance mondial de l'année 2020

PCI Automatisation Industrielle, intégrateur de systèmes d'automatisation industrielle, basé à Montréal, reçoit la prestigieuse distinction du prix d'excellence en tant que partenaire Alliance mondial 2020 de Schneider Electric.

MISSISSAUGA,ON, le 7 oct. 2020 /CNW/ - Schneider Electric, chef de file dans la gestion énergétique et l'automatisation, a décerné le prix de partenaire Alliance de l'année 2020 pour EcoStruxure Plant à PCI Automatisation Industrielle (PCI) pour son travail dans la prestation de services de consultation exceptionnels, de la conception à la mise en route, ainsi que dans la modernisation en automatisation industrielle et en intégration de systèmes.

Les Global Alliance Excellence Awards 2020, dont celui de partenaire Alliance de l'année pour EcoStruxure Plant, récompensent les meilleurs intégrateurs de systèmes d'automatisation industrielle de Schneider Electric; soit ces entreprises qui mettent en œuvre les projets les plus remarquables, qui montrent la plus grande croissance au niveau du développement des affaires, qui font preuve d'excellence technique, et qui établissent des relations d'affaires de qualité avec leurs clients. « Nous sommes ravis de remettre à PCI Automatisation Industrielle le prix de partenaire Alliance de l'année 2020 pour EcoStruxure Plant de Schneider Electric, affirme Adrien Lemaire, Business Development Manager, Industry End Users, chez Schneider Electric. En tant que partenaire de longue date, PCI a continuellement approfondi son savoir-faire local afin d'appuyer ses clients dans leurs projets de modernisation grâce à des compétences supérieures et une qualité exceptionnelle, tout en étant soutenu par les solutions technologiques informationnelles et opérationnelles de pointe de Schneider Electric. »

« Chez Schneider Electric, nous savons l'importance de reconnaître nos partenaires de confiance, comme PCI, et ce prix est un témoignage de la relation solide que nous avons bâtie ensemble au cours des neuf dernières années, affirme Olivier Jouffret, représentant industriel, Ventes, chez Schneider Electric. Notre relation bien établie, fondée sur la confiance et la communication ouverte, nous a permis de réaliser d'importants projets et de mettre en place les meilleures solutions possibles pour nos clients. »

L'expertise de PCI en contrôle de procédés et manufacturier, en systèmes MES & Informatique Industrielle et en solutions robotiques, jumelée à l'architecture EcoStruxure™ et aux technologies de l'IdO industriel inégalées de Schneider Electric, dont le logiciel intégré pour la transformation numérique dans les marchés d'automatisation industrielle, permettent à PCI de mettre en œuvre des solutions de systèmes d'automatisation industrielle ouverts et hautement efficaces pour ses clients. Les clients de PCI peuvent ainsi tirer parti des innovations futures, sans craindre les protocoles exclusifs.

Cette flexibilité permet de favoriser de futures opportunités de croissance en:

Mettant à niveau l'équipement obsolète pour le maintien des activités et la réduction des temps d'arrêt de l'installation Réduisant les risques de cybersécurité qui pourraient exposer l'entreprise aux pirates informatiques et mener à des interruptions Appuyant l'amélioration continue par la mise en place de nouvelles technologies pour obtenir un avantage concurrentiel

« L'équipe de PCI est très fière et remercie Schneider Electric de cette reconnaissance en tant que partenaire Alliance mondial de l'année pour EcoStruxure™ Plant. La collaboration mutuelle entre nos deux entreprises nous a permis de nous démarquer des autres intégrateurs et simplifie le travail de tous pendant les projets, affirme Christian Perrier, président de PCI Automatisation Industrielle. Nous continuerons avec plaisir de tirer parti des solutions technologiques de pointe et de l'expertise de Schneider Electric afin d'aider nos clients à accroître leur avantage concurrentiel par la modernisation du rendement de leurs activités et procédés. »

Le programme Alliance des intégrateurs de systèmes de Schneider Electric est un réseau d'intégrateurs de systèmes indépendants offrant à leurs clients, l'excellence d'un savoir-faire local jumelée aux meilleures solutions technologiques de Schneider Electric.

PCI a appuyé des centaines de clients dans leurs projets de modernisation d'installations de fabrication de toutes tailles à l'échelle du Canada, de l'Europe et des États-Unis. PCI Automatisation Industrielle offre à ses clients à l'échelle mondiale des services de consultation, de la conception à la mise en route, en automatisation industrielle et en intégration de systèmes. PCI est un intégrateur de systèmes Alliance certifié de Schneider Electric dans la modernisation d'automates programmables (PLC) et la plateforme du système EcoStruxure, et s'est imposé, en 2019, comme l'un des partenaires les plus qualifiés de Schneider Electric dans l'intégration d'une solution EcoStruxure Plant complète pour les entreprises.

Pour en savoir plus et vous joindre au programme Alliance de Schneider Electric, cliquez ici.

Apprenez-en plus à propos du travail de PCI en tant qu'intégrateur de systèmes d'automatisation industrielle et partenaire Alliance de Schneider Electric ici.

À propos de Schneider Electric

Chez Schneider Electric, nous considérons que l'accès à l'énergie et au numérique est un droit humain fondamental. Nous encourageons tout le monde à faire plus avec moins, afin de veiller à ce que « Life Is On » soit partout, pour tous et à chaque instant.

Nous offrons des solutions numériques de gestion énergétique et d'automatisation pour assurer l'efficacité et la durabilité. Nous combinons des technologies énergétiques de pointe, l'automatisation en temps réel, des logiciels et des services afin de créer des solutions intégrées pour les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes engagés à exploiter les possibilités infinies que présente la collectivité mondiale, ouverte et innovante qui est passionnée par notre mission importante, ainsi que nos valeurs inclusives et responsables.

http://www.se.com/ca

#SchneiderElectric #LifeIsOn

À propos de PCI Automatisation Industrielle

Depuis 2001, PCI offre des services de consultation et d'intégration de systèmes dans le contrôle industriel, les systèmes MES, l'informatique industrielle et les solutions de robotique, afin d'atteindre les objectifs liés à l'Industrie 4.0.

Notre réussite est basée sur la relation à long terme que nous avons avec nos clients, fournisseurs et employés. De la conception à la mise en route, notre éventail de services répond aux besoins de nos clients afin d'agir en tant qu'extension de leur service d'ingénierie et d'appuyer leur équipe de projet existante.

Ce qui est pour nous une grande fierté constitue un gage de réussite pour nos clients!

www.pciauto.com

#pci

SOURCE Schneider Electric Canada Inc.

Renseignements: Shae Pollock, 4039936397, [email protected]