Schneider Electric lance sa solution de microréseaux EcoStruxure au Canada

La solution tout-en-un offre aux bâtiments de petite et moyenne taille une meilleure maîtrise des ressources énergétiques distribuées, ce qui permet d'améliorer la résilience énergétique et de réduire l'empreinte carbone.

MISSISSAUGA, ON, le 12 janv. 2021 /CNW/ - Schneider Electric, chef de file de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a annoncé aujourd'hui que sa solution de microréseaux EcoStruxureMC destinée aux bâtiments de petite et moyenne taille est désormais disponible au Canada. La solution tout-en-un permet d'intégrer facilement les ressources énergétiques distribuées (DER) dans l'ensemble des installations - y compris les bâtiments commerciaux et industriels, les établissements de santé et les établissements d'enseignement - offrant ainsi aux entreprises une meilleure résilience énergétique, des coûts énergétiques réduits et une empreinte carbone plus faible.

« Le secteur de l'énergie est actuellement en pleine mutation, ce qui rend l'utilisation d'énergies renouvelables un choix stratégique qui nous permettra de contrer la dépendance au réseau traditionnel et de réduire nos émissions de carbone », a déclaré Pratap Revuru, directeur des solutions de microréseaux et des partenariats stratégiques chez Schneider Electric. « Il est encourageant de voir les entreprises utiliser des ressources énergétiques distribuées, mais la complexité de ces systèmes peut être difficile à gérer. Notre solution de microréseaux EcoStruxure est simple à installer et économique, permettant aux entreprises de pouvoir se concentrer sur la façon de tirer le meilleur de leur système de gestion de l'énergie », a-t-il ajouté.

La solution de microréseaux EcoStruxure de Schneider Electric a été conçue pour aider les entreprises à gérer facilement la complexité accrue des réseaux qui a accompagné l'augmentation de l'utilisation des ressources énergétiques distribuées. En voici quelques caractéristiques :

Gestion du raccordement au réseau : Assure une surveillance en temps réel de l'état du réseau et détermine s'il est raccordé au réseau ou s'il fonctionne en mode « îlot » afin de garantir la poursuite des opérations commerciales.

Préparation du mode hors réseau : Recueille des renseignements sur les prévisions météorologiques et calcule la probabilité d'une tempête pour aider à préparer le système de gestion de l'énergie en vue d'un événement « îlot ».

Réduction des coûts de la demande : Dispense un contrôle des ressources énergétiques distribuées pour réduire la consommation d'énergie du site pendant les périodes de pointe et détermine quand consommer, produire ou emmagasiner de l'énergie, afin de réduire les coûts.

Dotée d'une construction microréseau EcoStruxure (EMB) intuitive sur le Web, qui facilite le déploiement de la solution en un seul clic, la solution de microréseaux EcoStruxure est un choix idéal pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent rationaliser leur consommation d'énergie. À mesure que les installations au Canada continuent d'investir dans des sources d'énergie renouvelables et s'engagent à atteindre de nouveaux objectifs en matière de durabilité, la solution de microréseaux EcoStruxure leur confère une plus grande résilience énergétique et une meilleure intégration des énergies renouvelables, le tout avec un minimum d'effort requis de la part de l'utilisateur.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : https://www.se.com/ca/fr/work/solutions/microgrids/

À propos de Schneider Electric

L'objectif de Schneider est de doter chacun des moyens permettant de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources afin d'assurer le progrès et la durabilité pour tous. Nous appelons cela « Life Is On ».

Notre mission est d'être votre partenaire numérique pour gagner en durabilité et en efficacité.

Nous progressons sur la voie de la transition numérique en intégrant les technologies de pointe en matière de processus et d'énergie, les terminaux pour connecter les produits, les commandes, les logiciels et les services au nuage tout au long de leur cycle de vie, et en favorisant la gestion intégrée de l'entreprise, pour les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes l'entreprise la plus ancrée dans son milieu des entreprises mondiales. Nous sommes les défenseurs des normes ouvertes et des partenariats sur les écosystèmes et passionnés par nos objectifs significatifs qui reposent sur les valeurs communes de l'inclusion et de l'autonomie.

www.se.com/ca

