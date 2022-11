Un partenariat stratégique pour promouvoir l'innovation et les possibilités de croissance transfrontalière pour les deux entreprises

WATERFORD, Irlande, le 8 nov. 2022 Schivo est heureuse d'annoncer l'acquisition d'APN Global et de sa filiale d'exploitation APN Inc. Alors que Schivo consolide sa présence en Amérique du Nord, il s'agit d'une nouvelle étape pour APN qui poursuivra sa croissance au Québec et deviendra le centre manufacturier d'excellence du Groupe Schivo à travers le monde.

APN Global Logo

APN Global est un leader reconnu dans les technologies AFP brevetées de valves, raccords et tubulures pour l'instrumentation analytique et les dispositifs chirurgicaux mini-invasifs (MIS) grâce aux nouvelles technologies de l'industrie 4.0 intégrant robotique autonome et fabrication en boucle fermée. Conforme à la stratégie de Schivo, l'alliance avec APN augmente la capacité de l'entreprise à offrir sur les marchés à forte croissance des solutions complètes pour les systèmes complexes de MIS et d'instrumentation analytique.

Fondée en 1970 et basée à Québec, APN accroît la présence de Schivo et la rapproche des clients de la région. APN est bien connue pour sa capacité d'innovation, son expertise de fabrication et le service exceptionnel qu'elle offre à des clients leaders et émergents en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Ses installations à Québec de 60 000 pieds carrés sont modernes et à la fine pointe de la technologie; elles abritent de vastes ressources en ingénierie d'application et disposent d'une expertise en fabrication. Yves Proteau, coprésident d'APN Global, se joindra à l'équipe de direction de Schivo en tant que vice-président principal, Systèmes de fabrication et technologie.

« L'acquisition d'APN Global s'aligne stratégiquement sur notre objectif d'étendre notre présence sur les marchés à forte croissance », a déclaré Graham Reeves, PDG de Schivo. « APN apporte un savoir-faire exceptionnel et des solutions de produits et de technologies bien différenciées à notre portefeuille. Le jumelage de ce produit, de cette technologie et de l'expertise de l'industrie 4.0 avec les connaissances que possède Schivo en matière de MIS et de systèmes analytiques nous donnera des capacités inégalées pour répondre aux besoins de nos clients. Cette synergie fait de Schivo le partenaire de choix pour le développement de la prochaine génération de dispositifs de sauvetage et d'amélioration de la vie. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe du Québec à Schivo. Leur innovation, leurs capacités et leurs valeurs complètent parfaitement les nôtres », a-t-il poursuivi.

Yves Proteau, coprésident d'APN Global, a déclaré : « L'investissement de Schivo arrive à point nommé pour APN. Schivo, qui est présente sur des marchés à fort potentiel, est une entreprise qui a la capacité de donner à APN les moyens de ses ambitions. Schivo, pour sa part, bénéficiera du travail effectué et de l'expérience acquise par APN ces dernières années dans l'industrie 4.0 et l'automatisation des processus. Mon rôle sera de partager ce savoir-faire avec les autres usines du groupe. Je suis fier que le savoir-faire québécois soit mis à profit par l'entremise du groupe à travers le monde. L'équipe APN est heureuse de participer à cette belle aventure. »

À propos de Schivo

Partenaire de fabrication sous contrat FEO, Schivo a plus de 50 ans d'expérience dans la fabrication, l'assemblage et les tests de dispositifs et d'instruments complexes pour les leaders mondiaux des domaines de la chirurgie mini-invasive et des sciences de la vie.

Schivo, un fabricant sous contrat intégré verticalement, a des capacités de micro-usinage et d'usinage complexe : usinage 5 axes, découpe laser, soudage, fabrication métallique et assemblage en salle blanche de dispositifs électromécaniques. Elle propose également d'autres services comme l'emballage, la validation et la vérification des instruments améliorant la vie.

Schivo fabrique, assemble et livre des prototypes et des dispositifs aux marchés des dispositifs médicaux et des sciences de la vie. En tant que prolongement naturel de leur équipe de développement, elle fait équipe avec les leaders et les innovateurs de l'industrie pour relever leurs défis d'ingénierie uniques, pour créer des processus de fabrication novateurs, et pour les soutenir à chaque étape, du concept au lancement commercial, et pour les aider à commercialiser leurs technologies.

Pour plus de renseignements, visitez le www.schivomedical.com .

Personne-ressource pour les médias :

Yves Proteau

Titre : Vice-président principal, Systèmes de fabrication et technologie

Courriel : [email protected]

Numéro de téléphone : 418-266 1247 ext 201

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1941517/Schivo_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1941518/APN_Global_Logo.jpg

