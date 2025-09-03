Acquisition stratégique : Schivo renforce son expertise en injection plastique, métal et céramique de précision pour les secteurs MedTech et science de la vie

WATERFORD, Irlande, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Schivo a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Mecaplast SA, un fabricant suisse hautement spécialisé dans le moulage par injection de plastiques, métaux et céramique de haute précision pour les secteurs des dispositifs médicaux et des sciences de la vie. Cette acquisition élargit l'expertise de Schivo dans les matériaux de pointe et renforce ainsi son rôle de partenaire de confiance pour les produits complexes en MedTech et en science de la vie.

Logo de Mecaplast (Groupe CNW/Schivo)

Fondée en 1971 et située à Botterens, en Suisse, Mecaplast SA s'est forgée une solide réputation pour son excellence technique et la qualité de ses composants critiques, moules de précision et assemblages en salle blanche pour les principaux OEMs du secteur MedTech et des sciences de la vie. Depuis son installation moderne certifiée ISO 13485, offrant plus de 6000 m2 d'espace de production dédié, Mecaplast SA possède une expertise approfondie en, micro-moulage, surmoulage, injection, fabrication de moules, assemblage en salle blanche et automatisation.

Cette acquisition renforce l'intégration verticale de Schivo, en ajoutant la fabrication de composants plastiques, métalliques et céramiques, l'assemblage et les services à valeur ajoutée. Un nouveau centre d'excellence européen apportera des capacités avancées en injection de plastique et de métal à nos opérations aux États-Unis et au Mexique, renforçant le support aux OEMs du secteur MedTech et des sciences de la vie sur les marchés internationaux clés.

« Mecaplast SA apporte des décennies d'expertise approfondie dans le moulage complexe de plastiques, métaux et de céramiques, parfaitement en ligne avec notre vision de créer une plateforme mondiale multi-compétences pour les dispositifs médicaux et solutions avancées en sciences de la vie, destinés aux segments de la chirurgie robotique, de la chirurgie mini-invasive et de l'instrumentation analytique », a déclaré Graham Reeves, PDG de Schivo. « Leur engagement envers l'innovation renforce encore notre capacité à fournir des solutions entièrement intégrées couvrant les matériaux, les technologies et les marchés internationaux. »

« Rejoindre Schivo représente une évolution naturelle et enthousiasmante pour Mecaplast SA », a déclaré Jean-Marc Jaccottet, CEO et propriétaire de Mecaplast. « Notre équipe se réjouit de continuer à servir nos clients de longue date tout en répondant rapidement aux besoins de nouveaux clients. Ce partenariat accélère les investissements et le développement, en tirant parti du savoir-faire combiné des deux sociétés pour étendre l'impact de notre expertise suisse en moulage de précision et fabrication de pointe. »

Le site Mecaplast servira de centre d'excellence mondial de Schivo pour le moulage et les plastiques, métaux et céramiques de précision. Jean-Marc Jaccottet rejoindra l'équipe de direction de Schivo en tant que Président des Technologies de Moulage, où il pilotera la R&D et l'innovation tout en stimulant la croissance des capacités de production du Groupe, positionnant celui-ci comme un moteur clé dans les solutions de moulage de pointe.

À propos de Schivo

Schivo contribue à la création des dispositifs médicaux et des technologies de la vie du futur. En partenariat avec des leaders et des innovateurs du secteur des dispositifs médicaux, des sciences de la vie et des marchés analytiques, ils développent, fabriquent, assemblent et livrent des prototypes et des dispositifs finis afin d'aider leurs clients à commercialiser leurs technologies. Agissant comme une extension naturelle de leur équipe de développement, Schivo relève des défis techniques uniques, crée des processus de fabrication innovants et simplifie la chaîne d'approvisionnement afin d'accompagner ses clients à chaque étape, de la conception au lancement commercial.

Pour plus de renseignements, visitez le www.schivomedical.com.

SOURCE Schivo

Pour les demandes médias, veuillez contacter : Jonathan Roberge, VP Développement Corporatif, [email protected]