BARCELONE, Espagne, 6 mars 2025 /CNW/ -- ScamAdviser, marque de premier plan dans le domaine des solutions mondiales de prévention des fraudes pour les entreprises, a mis en lumière la menace croissante des escroqueries fondées sur l'IA lors de la discussion informelle entre GASA et ScamAdviser qui a eu lieu à l'occasion du Mobile World Congress (MWC) 2025. La séance a réuni des chefs de file de l'industrie pour explorer les dernières tendances en matière d'escroquerie, la transformation numérique de l'escroquerie et le rôle des technologies financières dans la lutte contre la criminalité financière.

Boice Lin, chef des affaires de ScamAdviser et Jorij Abraham, directeur général de GASA au Mobile World Congress (MWC) 2025

Basée à Amsterdam, aux Pays-Bas, la société ScamAdviser tire parti de l'IA et d'un vaste réseau de bases de données pour alimenter sa technologie exclusive de cotation des risques pour les sites Web.

Au cours de la discussion, Jorij Abraham, directeur général de GASA, et Boice Lin, chef des affaires de ScamAdviser, ont discuté de la façon dont les arnaques ont évolué, des premiers logiciels malveillants aux arnaques d'aujourd'hui alimentées par l'hypertrucage. Ils ont insisté sur les risques croissants pour les industries des technologies financières et des télécommunications et sur la nécessité d'une intelligence axée sur l'IA et d'une collaboration intersectorielle pour lutter contre ces attaques.

La SDK de ScamAdviser tire parti des données pour la prévention des escroqueries et l'évaluation des risques : elle sert de moteur pour la collecte des données en intégrant divers ensembles de données, comme les données sur le comportement des téléphones, pour améliorer les applications comme la cote de crédit et la détection d'une activité anormale sur les comptes. Elle élargit la protection en allant de la sécurité de la navigation de domaine à la protection des données de communication des consommateurs.

Boice Lin, chef des affaires, ScamAdviser, a déclaré : « Le paysage de l'escroquerie numérique évolue à un rythme sans précédent. Les entreprises de technologie financière et de télécommunications sont devenues des cibles de choix. Pour garder une longueur d'avance, l'industrie doit tirer parti de la détection des arnaques fondées sur l'IA et favoriser le partage intersectoriel de renseignements, assurant ainsi une défense plus forte et plus proactive contre les menaces émergentes dans le monde entier. »

Jorij Abraham, directeur général, GASA : « Les escroqueries sont maintenant liées au crime organisé, notamment la traite de personnes, ce qui rend la coopération intersectorielle essentielle. À GASA, nous bâtissons un réseau mondial de lutte contre la fraude, en renforçant les partenariats entre les secteurs pour trouver des solutions réelles et évolutives contre la fraude. »

Rôle de ScamAdviser dans le renforcement de la détection des arnaques

Les entreprises peuvent tirer parti des solutions de renseignements sur la lutte contre les arnaques (ASI) de ScamAdviser grâce à l'intégration d'API ou de SDK pour renforcer leurs produits existants avec des capacités avancées de lutte contre les arnaques. Elles peuvent aussi choisir de demander à ScamAdviser de soutenir directement la création de services spécialisés de prévention des escroqueries.

La technologie de ScamAdviser est actuellement utilisée par des entreprises de premier plan dans tous les secteurs, notamment le commerce électronique, la cybersécurité et les réseaux sociaux. Google met également en avant les évaluations de TrustScore pour les acheteurs qui tentent d'en apprendre davantage sur un commerçant en ligne dans plusieurs marchés mondiaux.

À la fin de la discussion informelle, GASA et ScamAdviser ont réaffirmé leur engagement à faire progresser la prévention des arnaques grâce à l'IA, au partage de renseignements et à des partenariats plus solides avec l'industrie. Leur collaboration fournit aux entreprises des outils de renseignements en temps réel sur les arnaques et des outils d'atténuation des risques pour mieux se défendre contre les arnaques numériques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2634249/Boice_Lin_Chief_Business_Officer_ScamAdviser_Jorij_Abraham_Managing_Director.jpg

