Scaled Agile lance la formation en gestion allégée de portefeuille avec la certification SAFe® 4 Lean Portfolio Manager

Les approches de gestion de portefeuille traditionnelles ne sont pas adaptées à l'économie mondiale ni à l'impact que cause le bouleversement numérique. Ces facteurs contraignent les organisations à mener leurs activités malgré un degré élevé d'incertitude tout en proposant des solutions innovantes de manière rapide et prévisible. La vision et la stratégie de la direction se dissocient des équipes réalisant le travail, ce qui devient la source la plus courante de risque.

Pour résoudre ces difficultés, les participants à la formation apprendront comment définir de manière actuelle l'ensemble de leur portefeuille pour établir rapidement des scénarios qui permettront d'améliorer le rendement futur de celui-ci. Ils apprendront aussi à mettre au point et à améliorer les flux de travail propre à l'innovation grâce au système Portfolio Kanban, de même qu'à classer les initiatives par priorité pour maximiser les bénéfices économiques.

« La formation LPM a été des plus utiles pour la mise en place de SAFe à Travelport », soutient Hilla Knapke, directrice, Agile Practice Office et SAFe Enterprise Transformation, Travelport. « La forme et la structure de la formation nous ont permis d'élaborer notre feuille de route d'implantation LPM et de reprendre le travail avec un plan d'action utile, utilisable et clairement articulé. Je recommande vivement cette formation à toute organisation qui met en place des pratiques de gestion allégée de portefeuille de grande envergure. »

Le portefeuille de Scaled Agile compte désormais 12 certifications professionnelles conçues pour satisfaire les besoins des cadres supérieurs et des spécialistes « Lean-Agile » tout au long de leur carrière, alors qu'ils mettent en pratique les enseignements SAFe et qu'ils conseillent et forment leurs semblables.

À propos de Scaled Agile, Inc. :

Scaled Agile, Inc. est le fournisseur de SAFe®, le cadre de référence de premier plan au monde pour l'agilité de l'entreprise. Grâce à la formation et à la certification, à un réseau de partenaires internationaux et à une communauté grandissante regroupant plus de 450 000 professionnels formés, Scaled Agile aide les entreprises à établir de meilleurs systèmes, à accroître l'engagement des employés, et à améliorer les résultats opérationnels. Découvrez Scaled Agile et SAFe en consultant le scaledagile.com.

