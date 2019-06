Scaled Agile choisit CGI comme partenaire de transformation mondiale

Alors que davantage de sociétés se tournent vers SAFe pour atteindre la maturité numérique et obtenir un avantage concurrentiel, les sociétés multinationales sont confrontées à des défis uniques sur le plan de la transformation qui requièrent du soutien, de la formation et des services bout en bout qui sont intégrés mondialement. Le programme de partenariat de Scaled Agile a été élargi pour relever ces défis, intégrant une nouvelle classe, soit le partenaire de transformation mondiale ( Global Transformation Partner ). Celui-ci vise les organisations renommées pour être en mesure d'orienter à l'échelle planétaire les transformations les plus complexes, les plus diversifiées et les plus multidimensionnelles.

« Comme l'adoption de SAFe continue d'augmenter, nous assistons à une hausse de la demande en matière de soutien intégré chez nos plus grands clients Global 500 », affirme Dean Leffingwell, créateur de SAFe et cofondateur de Scaled Agile, Inc. « Nous répondons à cette demande en travaillant avec des entreprises comme CGI, qui disposent des connaissances, de l'expérience et de la portée internationale pour soutenir avec succès les grandes entreprises et les organismes gouvernementaux à chaque étape d'une transformation "Lean-Agile" ».

« Les clients de CGI fournissent des solutions mondiales qui englobent les régions géographiques, les marques et les gammes de produits. L'implantation rapide, efficace et cohérente des approches agiles, comme SAFe, devient une nécessité pour les organisations afin qu'elles puissent fournir à leur clientèle les meilleurs services qui soient. De telles approches favorisent davantage la consultation bout en bout et harmonisent les activités commerciales de nos clients et les leaders de la technologie pour produire des résultats plus percutants. Nous estimons que ces approches sont une démarche essentielle pour que nos clients puissent gérer le changement culturel qui accompagne la transformation numérique », soutient Dave Henderson, président des opérations américaines de nature commerciale et gouvernementale d'État à CGI.

Le réseau des partenaires mondiaux de Scaled Agile compte 250 partenaires fournissant transformation SAFe, plate-forme, service et outils qui soutiennent les entreprises et les gouvernements de partout dans le monde.

À propos de Scaled Agile, Inc. :

Scaled Agile, Inc. est le fournisseur de SAFe®, le cadre de référence de premier plan au monde pour l'agilité de l'entreprise. Grâce à la formation et à la certification, à un réseau de partenaires mondiaux et à une communauté grandissante regroupant plus de 450 000 professionnels formés, Scaled Agile aide les entreprises à établir de meilleurs systèmes, à accroître l'engagement des employés, et à améliorer les résultats opérationnels. Découvrez Scaled Agile et SAFe en consultant le scaledagile.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/902750/Scaled_Agile_Inc_with_CGI.jpg

SOURCE Scaled Agile, Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Regina Cleveland, 303-817-6632, regina.cleveland@scaledagile.com, http://www.scaledagile.com

Related Links

http://www.scaledagile.com