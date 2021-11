Le partenariat vise à élargir les capacités opérationnelles, l'offre de produits et la portée géographique de l'entreprise pour en faire le chef de file mondial en matière d'agilité commerciale

BOULDER, Colorado, 17 novembre 2021 /CNW/ - Scaled Agile, Inc., le fournisseur de SAFe®, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est associée à Eurazeo , l'une des principales sociétés de capital-investissement d'Europe. Eurazeo et ses partenaires détiendront une participation majoritaire aux côtés des investisseurs actuels dans l'entreprise, soient Leeds Equity Partners et l'équipe Scaled Agile.

L'équipe de gestion de Scaled Agile demeurera en poste. Chris James, chef de la direction et Dean Leffingwell, cofondateur siégeront également au conseil d'administration.

Misant sur un portefeuille diversifié d'actifs sous gestion d'une valeur de 27 milliards d'euros, Eurazeo est un investisseur orienté vers la croissance ayant une présence mondiale centrée sur les investissements du marché intermédiaire au sein d'un large éventail de secteurs, des sciences de la vie et de la santé numérique aux technologies financières, en passant par les infrastructures infonuagiques et l'énergie propre.

« Eurazeo est le partenaire idéal pour notre prochaine phase de croissance stratégique, a déclaré Chris James, chef de la direction de Scaled Agile, Inc. L'investissement de la société contribuera grandement à l'expansion de notre marché international à l'échelle du classement des 2 000 plus grandes entreprises publiques de Forbes et nous aidera à fournir à nos clients les meilleurs outils, la meilleure technologie et la meilleure formation dont ils ont besoin pour soutenir leurs pratiques quotidiennes avec SAFe. Nous ferons également des investissements importants dans de nouveaux produits novateurs qui permettront à nos clients de travailler différemment, d'outiller leur main-d'œuvre et de réaliser d'importantes améliorations sur le plan du temps de mise sur le marché, de la productivité, de l'engagement des employés et de la satisfaction des clients. »

Alors qu'un nombre croissant d'entreprises se tournent vers SAFe pour accélérer leur transformation numérique, SAFe est passé d'un cadre applicatif de pratiques éprouvées à un écosystème robuste qui comprend plus de 500 partenaires mondiaux, un million de professionnels formés au modèle SAFe ainsi que des plateformes d'apprentissage, de pratique et de partage. Cette offre unique en son genre donne aux entreprises les moyens de faire en sorte que les pratiques relatives au SAFe demeurent, de garantir leur efficacité et de bâtir des cultures de travail souples et adaptables.

Lors de témoignages récents, des clients du SAFe comme Porsche , CVS Health , Deutsche Telekom et Kaiser-Permanente expliquent pourquoi ils ont choisi SAFe, pourquoi l'outil est important pour leur entreprise et l'influence de l'outil auprès de leurs clients. Vous trouverez plus de 70 histoires de clients représentant un large éventail de secteurs à l'adresse scaledagile.com/customer-stories .

Voici la déclaration de Vivianne Akriche, directrice générale des opérations de rachat de moyenne et de grande envergure : « L'équipe de Scaled Agile a développé une offre de premier plan sur le marché. Nous y voyons une occasion intéressante de continuer à accélérer sa croissance et d'intégrer SAFe® à un plus grand nombre d'entreprises à l'échelle mondiale. La souplesse opérationnelle est un élément essentiel favorisant la transformation numérique des entreprises, et est devenue un élément fondamental à la réussite durable de celles-ci. Nous sommes ravis de nous joindre à Scaled Agile pour permettre aux entreprises mondiales de transformer leurs activités. »

À propos d'Eurazeo

Eurazeo est un groupe mondial d'investissement de premier plan, avec un portefeuille diversifié de 27 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 19 milliards provenant de tiers investis dans plus de 450 entreprises. Grâce à son expertise considérable en capital-investissement, en immobilier et en dette privée, Eurazeo accompagne des entreprises de toutes tailles en soutenant leur évolution grâce à l'engagement de ses 350 professionnels. Elle offre également une expertise sectorielle approfondie, sert de tremplin vers les marchés mondiaux et jouit d'une présence responsable et stable favorisant la croissance transformationnelle. Sa base solide d'actionnaires institutionnels et familiaux, sa rigoureuse structure financière exempte de dette structurelle et son horizon d'investissement flexible permettent à Eurazeo de soutenir ses entreprises sur le long terme.

À propos de Scaled Agile, Inc. :

Scaled Agile, Inc. est le fournisseur de SAFe®, le plus important cadre au monde favorisant la souplesse opérationnelle. Par le biais de formations et de certifications, d'un réseau mondial de partenaires et d'une communauté croissante de plus d'un million de professionnels formés, Scaled Agile aide les entreprises à intégrer la souplesse dans leur culture d'entreprise afin qu'elles puissent rapidement offrir de la valeur à leur clientèle, tirer parti d'occasions d'affaires émergentes et améliorer leurs résultats commerciaux. Pour en savoir plus, consultez le site scaledagile.com. Scaled Agile est membre contributeur du mouvement de service communautaire et philanthropique d'entreprise Pledge 1%. Pour en savoir plus, visitez le scaledagile.com .

SOURCE Scaled Agile, Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Scaled Agile, Inc., Personne-ressource pour les médias : Regina Cleveland, directrice des communications, [email protected], http://www.scaledagile.com

Liens connexes

http://www.scaledagile.com