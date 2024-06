SAZERAC - CÉLÉBRER LE SAVOIR-FAIRE QUÉBÉCOIS

MONTREAL, le 20 juin 2024 /CNW/ - Depuis sa création il y a 400 ans dans la région française de Cognac, Sazerac s'est consacré entièrement à une seule mission: célébrer le savoir-faire distillatoire en proposant les meilleurs produits sur le marché.

Aujourd'hui propriétaire de sept distilleries primées et de 80 marques internationalement reconnues, cette compagnie familiale s'est forgée autour de quatre générations de professionnels passionnés pour devenir l'une des entités les plus respectées dans le monde des spiritueux.

Sazerac embouteillé au Québec (Groupe CNW/Sazerac)

Au fil de ses quatre siècles d'existence, Sazerac a développé un lien privilégié avec le Québec, une province dont la gastronomie reflète un profond héritage dans le domaine de la distillation.

C'est en hommage au savoir-faire local que Sazerac a choisi d'y produire une grande sélection de spiritueux tels que Fireball, Dr. McGillycuddy's, Southern Comfort, Seagram's et De Kuyper.

Embouteillés à la distillerie du Vieux Montréal de Sazerac, sur les berges du Saint-Laurent, ces produits abritent les secrets des maîtres-distillateurs québécois et met en lumière leur expertise.

"La passion et l'expertise sont le cœur même de notre métier. L'héritage québécois en matière de spiritueux est reconnu à travers le monde, c'est pourquoi c'était si important pour nous d'acquérir la distillerie du Vieux Montréal il y a de celà 13 ans. Ce lieu privilégié et historique est empreint d'une âme et d'un savoir-faire que nous continuerons de développer au quotidien." - Marcus Daum, Directeur Général Sazerac Canada

À l'occasion de la Saint-Jean Baptiste, célébrez notre province en dégustant des spiritueux de chez nous, seuls ou dans le cocktail de votre choix.

Pour en savoir plus sur Sazerac, sa distillerie et ses marques, rendez-vous sur https://www.sazerac.com/

À PROPOS DE SAZERAC

Sazerac est l'une des plus anciennes distilleries familiales en Amérique du Nord. Propriétaire d'exploitations de spiritueux à travers le monde, la compagnie développe le savoir-faire distillatoire au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Irlande, en Inde et en Australie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: https://www.sazerac.com/.

