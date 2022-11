SAYONA RENFORCE SON PÔLE EEYOU ISTCHEE BAIE-JAMES AVEC UNE IMPORTANTE ACQUISITION

Faits saillants

Sayona Inc., filiale québecoise de Sayona Mining (ASX: SYA), acquiert 1 824 claims couvrant 985 km 2 près du projet Moblan Lithium de Troilus Gold Corporation (TSX: TLG), un coup de pouce majeur pour le Pôle de lithium Eeyou Istchee Baie-James.

Contrepartie de 40 millions $ versée en actions et investissement supplémentaire de 10 millions $ pour une participation de 9,26 % dans Troilus.

Les claims acquis par Sayona sont adjacents au projet Moblan, sécurisant une zone clé pour l'extension potentielle de la minéralisation connue.

L'acquisition fait suite à l'expansion récente du Pôle de lithium de l'Abitibi-Témiscamingue avec le projet Vallée Lithium.

Cette acquisition consolide la position de leader de Sayona en Amérique du Nord avec la plus grande base de ressources en lithium dans un contexte de forte demande.



MONTRÉAL, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Sayona Inc., filiale québécoise de Sayona Mining, élargit son Pôle de lithium Eeyou Istchee Baie-James, à la suite d'un accord avec Troilus Gold Corporation concernant un important bloc d'exploration situé près du Projet Moblan Lithium.

Figure 1: Projet Moblan Lithium et les claims Troilus (Groupe CNW/Sayona Inc.)

En vertu de cet accord, Sayona acquiert 1 824 claims couvrant 985 km2, situés à proximité du Projet Moblan, qui lui-même couvre 4,3 km2, et s'étendant sur une grande partie de la ceinture minérale de Frotêt-Evans. Les claims acquis n'ont pas été largement explorés pour le lithium et offrent un potentiel d'extension vers l'est de la minéralisation de Moblan, ainsi que des cibles régionales dans le district émergent du lithium.

Sayona paie 40 millions $ en actions en contrepartie des claims à acquérir. Parallèlement à l'acquisition des claims, Sayona a accepté de souscrire pour environ 4,8 millions $ d'actions ordinaires de Troilus dans le cadre d'un placement privé sans intermédiaire, ce qui porte l'investissement de Sayona dans Troilus à environ 9,26 %. Troilus recevra une redevance nette de fonderie (NSR) de 2 % sur tous les produits minéraux provenant des claims acquis.

Cette acquisition présente un important potentiel d'augmentation de la base de ressources du Pôle de lithium Eeyou Istchee Baie-James. « Il s'agit d'un investissement dans la production future de Sayona en acquérant près de 1 000 km2 de superficie prospective de lithium, soit plus de 200 fois la taille de notre projet actuel Moblan », ont déclaré Brett Lynch, directeur général de Sayona Mining, et Guy Laliberté, chef de la direction de Sayona au Québec.

« Le marché du lithium a besoin de grands volumes pour longtemps et nous sommes enthousiasmés par le potentiel d'expansion de nos ressources en lithium dans le nord du Québec. Avec ses deux pôles de lithium, Sayona accroît rapidement la principale base de ressources en lithium en Amérique du Nord, en préparation d'un futur passage à la production de carbonate et d'hydroxyde de lithium », ont-ils ajouté.

Justin Reid, président-directeur général de Troilus, a commenté : « Nous sommes heureux d'accueillir Sayona en tant qu'actionnaire principal ainsi que leur partenaire à 40% d'intérêt dans leur projet de lithium Moblan, Investissement Québec [via SOQUEM]. La vente concerne des claims considérés actuellement comme des actifs non essentiels pour la société, car nous nous concentrons actuellement sur le développement et l'exploration de cibles bien définies sur les 400 km2 que nous avons conservés, tout en faisant progresser le développement du projet Troilus.

« Néanmoins, étant donné la possibilité d'une découverte et la nature prospective du terrain transféré, nous sommes heureux de maintenir un intérêt à travers un NSR de 2%. Nous sommes impatients de travailler avec Sayona dans un esprit de collaboration et de coopération en tant que futurs développeurs et producteurs dans cette région dynamique. »

En octobre 2022, Sayona a annoncé le lancement d'une étude de préfaisabilité (PFS) concernant le développement d'une mine et d'un concentrateur de lithium à Moblan. La PFS doit être achevée d'ici mai 2023 et sera suivie d'une étude de faisabilité définitive, attendue d'ici fin septembre 2023.

Une campagne de forage est en cours à Moblan Des résultats d'une campagne antérieure comprenant ont identifié une nouvelle zone de pegmatite de lithium. Sayona prévoit une nouvelle campagne de forage hivernale, les résultats de la campagne actuelle étant attendus pour la fin de l'année.

La décision de Sayona d'étendre son Pôle d'Eeyou Istchee Baie-James fait suite à l'annonce récente d'une acquisition stratégique sur le Projet Vallée Lithium de Jourdan Resources. Situé à proximité de l'exploitation de Lithium Amérique du Nord, le Projet Vallée offre la possibilité d'une augmentation rapide des ressources de LAN et de sa future capacité de production minière.

L'accord avec Troilus comporte les principaux termes suivants :

Acquisition auprès de Troilus d'un intérêt de 100% dans 1 824 claims, en échange d'actions SYA d'une valeur de 40 millions de dollars canadiens (environ 184 millions d'actions SYA). Le nombre d'actions SYA à émettre à Troilus est basé sur le VWAP 20 jours avant le 16 novembre 2022.

Sayona a également payé 10 millions de dollars canadiens pour des actions ordinaires de Troilus, représentant une participation de 9,26%, via deux transactions : 10,5 millions d'actions à 0,49 $CAN par action pour 5,2 millions de dollars canadiens le 3 octobre 2022 ; et 9,9 millions d'actions supplémentaires à 0,49 $CAN par action pour un total de 4,8 millions de dollars canadiens.

9,9 millions d'actions supplémentaires à 0,49 $CAN par action pour un total de 4,8 millions de dollars canadiens. Troilus recevra un NSR de 2% sur tous les produits minéraux provenant des claims acquis. Sayona a le droit de racheter le NSR pour 20 millions de dollars canadiens en espèces à partir d'une date située 30 jours avant le début de la production commerciale sur l'un des claims acquis.

Sayona a le droit d'investir dans des financements futurs pour maintenir sa participation proportionnelle dans les actions de Troilus, tant qu'elle détient une participation d'au moins 5% dans Troilus.

Engagement mutuel à collaborer en matière de forage, d'infrastructure, d'électricité, de géotechnique, d'environnement, d'octroi de permis et de relations avec la communauté et les Premières Nations.

Desjardins Capital Markets a agi comme conseiller financier exclusif et McCarthy Tétrault LLP comme conseiller juridique de Sayona pour la transaction.

Les claims de Troilus couvrent 985 km2 dans l'est de la ceinture minérale de Frotêt-Evans et jouxtent le gisement de Moblan à l'est et au nord-est. La stratigraphie régionale des roches vertes comprend une suite de monzogranite intrusive de stade tardif, indiquant une opportunité régionale pour la minéralisation de pegmatite de lithium. La vaste base de données géochimiques et géologiques que Troilus a générée sur les claims à acquérir constituera un avantage clé pour faire progresser rapidement l'exploration dans le nouvel ensemble.

Le projet Moblan couvre environ 433 ha (4,3 km²) pour un total de 20 claims et est détenu dans une coentreprise avec SOQUEM Inc, une filiale d'Investissement Québec. En janvier 2022, Sayona a élargi son pôle d'Eeyou Istchee Baie-James émergent avec l'acquisition de 121 nouveaux claims (projet Lac Albert), situés à l'ouest du projet Moblan et couvrant plus de 6 500 ha.

Moblan est situé dans la région de la d'Eeyou Istchee Baie-James dans le nord du Québec, une province minière de lithium éprouvée qui abrite des ressources de lithium établies, notamment la mine Whabouchi de Nemaska Lithium. Elle est bien desservie par les principales infrastructures et les transports et a accès à une énergie hydroélectrique à faible coût et respectueuse de l'environnement.

Pour consulter le communiqué original en anglais : Transaction Troilus

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui entrera en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

