Sayona Québec obtient l'approbation de la cour pour l'acquisition de Lithium Amérique du Nord

« Nous sommes extrêmement fiers de cette autre étape très importante que nous avons franchie afin de relancer la production à LAN et d'ainsi ajouter un chapitre dans la production de lithium québécois. L'acquisition de LAN par Sayona favorisera la création d'un hub du lithium en Abitibi et permettra d'en faire la deuxième transformation au Québec. » C'est ce qu'a déclaré Guy Laliberté, chef de la direction de Sayona Québec.

Le plan de Sayona laissera toute la place aux entreprises de la région qui souhaitent contribuer à la lutte aux changements climatiques en produisant le lithium nécessaire aux batteries de véhicules électriques. Sayona entend se servir de l'expertise des géologues, des ingénieur(e)s, des techniciens et techniciennes, ainsi que des travailleurs et travailleuses miniers qui ont dédié de nombreuses années à faire fonctionner ce site minier afin de relancer la production pour la rendre profitable et de classe mondiale. Le site de LAN sera un chantier de construction pour quelque temps avant de retourner en production. Plus de détails seront annoncés sous peu.

« Sayona Québec est fière de participer à la Stratégie québécoise de développement de la filière batterie. Nous sommes confiants que le Québec saura développer ce marché naissant afin de desservir l'Amérique du Nord en produits prometteurs et verts. La création d'un hub du lithium en Abitibi-Témiscamingue permettra de créer une assise solide pour le développement de tout le secteur du lithium québécois. Sayona Québec s'est aussi engagée à faire de la seconde transformation avec le lithium extrait en Abitibi. Notre plan créera de la richesse localement et permettra au Québec de devenir un leader mondial du secteur des batteries » a conclu M. Laliberté.

Filiale de Sayona Mining créée en 2016, Sayona Québec est une compagnie junior en développement active dans le secteur d'avenir du lithium, élément clé de la fabrication des batteries lithium-ion. Propriétaire d'un gisement de haute qualité, la Société entend réaliser le projet Authier afin de passer du stade de l'exploration à celui de l'exploitation et de la mise en valeur, avec l'objectif d'effectuer ultérieurement de la transformation.

